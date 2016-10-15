عربستان دو میلیارد دلار به مصر کمک مالی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلف نیوز، یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی مصر که نخواسته نامش فاش شود در این زمینه اعلام کرده است: «مصر سپردهای ۲ میلیارد دلاری از عربستان دریافت کرده است تا بتواند پرداخت وام ۱۲ میلیارد دلاری گرفتهشده از صندوق بینالمللی پول را تضمین کند.» وی همچنین بیان کرد که این سپرده در ماه سپتامبر وارد مصر شده است.
اخبار منتشرشده در خصوص این پرداخت دو میلیارد دلاری در شرایطی بیانشده است که رسانههای مصری و سعودی بیشترین میزان انتقادات را به سیاستهای کشورهای یکدیگر وارد کردهاند. در طول چند روز گذشته، برخی از رسانههای طرفدار دولت در مصر، عربستان سعودی را به متهم به تلاش برای بهزانو درآوردن مصر کردهاند. این اخبار و تحلیلها به این دلیل منتشرشده است که شرکت نفت ملی عربستان، آرامکو طی چند روز گذشته اعلام کرد که محمولههای سوختی که قبل ازاینقرار بود به مصر بفرستد را ارسال نمیکند.
وزارت نفت مصر هفته گذشته گفت که شرکت آرامکو اعلام کرده است صادرات نفت خود در ماه اکتبر به این کشور را انجام نمیدهد. البته در این خصوص دلیلی هم بیاننشده است.
این تعلیق به دنبال رأی مصر به پیشنویس قطعنامه روسیه برای آتشبس در سوریه بود که عربستان سعودی بهشدت با آن مخالفت کرده بود. عربستان سعودی که مخالف دخالت نظامی روسیه در سوریه و حمایت از دولت بشار اسد در این کشور است، حرکت مصر را بهشدت موردانتقاد قرار داده و آن را «دردناک» توصیف کرد.
پس از سقوط دولت محمد مرسی در سال ۲۰۱۳ در مصر، عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس میلیاردها دلار به مصر کمک مالی کردهاند. این کمکهای مالی به نظر میرسد که باوجود اختلافات بین دو کشور و همچنین کسری بودجه بسیار شدید عربستان سعودی همچنان ادامه دارد تا بلکه مقامات سعودی از این طریق بتوانند رأی مصر را برای مخالفت با دولت بشار اسد در سوریه به دست آورند.
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