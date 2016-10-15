بزرگترین تعزیه میدانی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین هر ساله و روز جمعه در تپه‌های حضرت صاحب‌الزمان (عج) این روستا برگزار می‌شود.

در این آیین بزرگ مذهبی حدود ۲۵۰ نفر نقش‌آفرینی می‌ کنند. همچنین این تعزیه در سال ۹۱ ثبت ملی و مذهبی شده و سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر برای دیدن آن گرد هم می ‌آیند.

در حاشیه این رویداد آیینی و هنری عاشورایی که نمادی از دلبستگی به خاندان اهل بیت(ع) به شمار می رود، رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فسا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بزرگترین تعزیه میدانی کشور روز جمعه ۲۳ مهرماه همزمان با روز شهادت امام سجاد (ع) در روستای صحرارود فسا برگزار شد عنوان کرد: این آیین ساعت ۸:۳۰ روز جمعه در تپه‌های حضرت صاحب‌الزمان (عج) این روستا برگزار شد.

محمدکاظم رحمانی با بیان اینکه در این آیین بزرگ مذهبی حدود ۲۵۰ نفر نقش‌آفرینی کردند، گفت: این تعزیه در سال ۹۱ ثبت ملی و مذهبی شده است و سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر برای دیدن آن گرد هم می‌آیند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد فسا «لقمه‌های حرام قاتلین امام حسین (ع)» را عنوان تعزیه امسال اعلام و افزود: در این نمایش به جنبه اشرافی ‌گری دشمنان اهل بیت(ع) و چگونگی فراهم شدن زمینه شهادت امام حسین (ع) پرداخته شده است.

رحمانی با بیان اینکه متن تعزیه امسال توسط مهدی محمدی، محمود سیمکانی، شکرالله خاک‌رند، وحید بنده‌خدا و محمد شایق با استناد به مستندات تاریخی به رشته تحریر درآمد، به کارگردانی محمود سیمکانی به صحنه رفت، بیان کرد: این تعزیه در فضایی به متراژ ۱۰ هزار متر اجرا می‌شود گفت: تعزیه بزرگ صحرارود با قدمت بیش از ۲۵۰ سال یکی از تاثیرگذارترین تعزیه‌های کشور محسوب می‌شود.

این در حالیست که ١٢٠ بازیگر غیاث آباد فسا در راستای انتقال روایت عاشورا به نسل جوان و نوجوان و نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در سطح جامعه با تعزیه میدانی ایفای نقش کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعزیه میدانی با روایتگری شهادت حضرت عباس (ع) به نویسندگی و کارگردانی علیرضا زارعتی در روستای غیاث آباد فسا برگزار شد .

در این نمایش مذهبی تعداد ١٢٠ بازیگر در راستای انتقال روایت عاشورا به نسل جوان و نوجوان و نهادینه کردن فرهنگ عاشورایی در سطح جامعه ایفای نقش داشتند .

تعزیه یادشده نیز همزمان با عاشورای حسینی در کیلومتر١٠ جاده فسا داراب، جنب شهرک صنعتی غیاث آباد برگزار شد و بیش از بیست هزار نفر از ارادتمندان و عاشقان اهل بیت (ع) به تماشای این نمایش مذهبی نشستند.