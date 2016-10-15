به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نمایش و نشست نقد و بررسی مستند «آقای نخست وزیر» به کارگردانی محمدرضا امامقلی روز دوشنبه ۲۶ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

در این نشست کارگردان اثر به همراه سید یزدان حبیبی پژوهشگر این مستند و یک منتقد به نقد و بررسی فیلم و همچنین پرسش و پاسخ با حاضران خواهند پرداخت.

مستند «آقای نخست وزیر» با تکیه بر تصاویر آرشیوی کمتر دیده شده از دهه ۳۰ شمسی و گفتگو با چهره هایی همچون ابراهیم یزدی عضو جبهه ملی، داوود هرمیداس باوند عضو جبهه ملی، مهدی عبدخدایی عضو فدائیان اسلام و... به شکل محدودی با استناد به اسناد مکتوب سعی در نشان دادن ۲ روی سکه از عملکرد یک شخصیت سیاسی تاثیرگذار تاریخ معاصر دارد. محمد مصدقی که ابتدا در کنار آیت الله کاشانی چهره مذهبی تاثیرگذار آن دوران به ملی شدن صنعت نفت همت می گمارد و جلوی تحریم می ایستد و پای انگلیس ها را از ایران می برد اما در نهایت با خوش‌بینی به حمایت آمریکایی ها و در روزهای آخر با تصمیمات نادرست باعث به ثمر نشستن کودتای آمریکایی- انگلیسی و براندازی دولتش می شود و... .

مستند ۶۰ دقیقه ای «آقای نخست وزیر» تازه ترین اثر بلند سفیرفیلم است.

علاقمندان برای دیدن این مستند و حضور در نشست نقد و بررسی می توانند دوشنبه ۲۶ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ به خبرگزاری مهر به نشانی خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، بین چهارراه طالقانی و سمیه، کوچه بیمه، پلاک ۱۸ مراجعه کنند.