محدودیت بانکی معضل بزرگ تجارت در پسابرجام

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج در نشستی خبری در آستانه برگزاری بیستمین سالروز ملی صادرات گفت: امسال ۴۷۸ بنگاه در سامانه نمونش ثبت نام کردند که در مقایسه با سال گذشته ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام کنندگان در بخش کالا ۴۶۱ بنگاه و در بخش خدمات ۱۷ بنگاه بوده است، افزود: کل پرونده های پذیرش شده ۱۶۱ مورد بوده است که در این میان ۱۵۰ پرونده در بخش کالا و ۱۱ پرونده در بخش خدمات بوده اند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: گروه های کالایی و خدماتی ثبت نام و پذیرش شده به وسیله دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه در بخش های کشاورزی، صنایع غذایی، مصالح ساختمانی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، صنایع دستی و فرش دستباف، نساجی و پوشاک، چرم و صنایع وابسته، فلزات و صنایع وابسته، خودرو و قطعات یدکی، لوازم خانگی و اداری، برق و الکترونیک، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، بازرگانی عمومی، فناوری بالا و دانش بنیان، خدمات و سایر بخش ها طبقه بندی شد.

وی افزود: گروه‌های کالایی گل، نهال و گیاهان زینتی، محصولات دامی غیرخوراکی، سایر محصولات کشاورزی، سنگ ساختمانی بریده شده، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، محصولات سلولزی، هواپیما و تجهیزات هوانوردی و دیگر اقلام موکت، شمش و آلیاژ، آلومینیوم، کشتی، قایق و سایر شناورها، دوچرخه و موتورسیکلت و قطعات آن، مبلمان و دکوراسیون اداری و منزل، لوستر، چراغ و لوازم روشنایی، انواع سوئیچ و تجهیزات مخابراتی و الکتریکی، حمل و نقل بین المللی، فناوری اطلاعات و نرم افزار، محصولات فرهنگی و هنری و صدور خدمات نیروی انسانی فاقد متقاضی بوده اند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هیچ بنگاهی از استان های ایلام، چهارمحال بختیاری، اردبیل، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد امسال مشارکت نداشته اند، افزود: استان تهران با ۵۳ بنگاه متقاضی در رتبه اول و پس از آن استان‌های خراسان رضوی با ۱۴ بنگاه و اصفهان و فارس با ۱۲ بنگاه متقاضی در رتبه های بعدی قرار دارند.

خسروتاج ادامه داد: از میان ۱۶۱ شرکت کننده که در ۵۰ گروه کالایی ثبت نام کرده اند متقاضیان در گروه های رنگ، رزین و چسب، تبدیلی پتروشیمی، فرآورده های پایه نفتی، کاتد مس و شمش فولاد حد نصاب لازم را برای انتخاب کسب نکردند.

وی با اشاره به اینکه نگاه آماری به شاخص ها و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه در سال جاری نشانگر این است که حدود ۷۵ درصد متقاضیان امتیاز مربوط به دارا بودن استانداردهای مدیریتی بین المللی را کسب کرده است، گفت: فقط ۴۱ درصد متقاضیان امتیاز مربوط به استانداردهای کیفی بین المللی را به دست آوردند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه حدود ۹۸ درصد از متقاضیان امتیاز دارا بودن وب سایت دو زبانه و ۲۹ درصد امتیاز تبلیغات در سایت های بین المللی را به دست آوردند، افزود: ۲۷ درصد متقاضیان امتیاز دارا بودن دفتر فروش و نمایندگی در کشور هدف را کسب کرده اند.

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجحارت ادامه داد: کمتر از ۵ درصد متقاضیان امتیازات مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت تحت‌لیسانس را به دست آورده اند و ۷۳ درصد متقاضیان دارای عضویت در اتحادیه ها و تشکل های تخصصی ملی و استانی بوده اند.

خسروتاج با اشاره به اینکه ۸۱ درصد متقاضیان امتیاز مربوط به ماندگاری در بازارهای هدف را به دست آورده اند، اظهار داشت: فقط ۵ درصد متقاضیان از دستیابی به امتیاز روند رشد صادرات باز مانده اند در حالی که حدود ۷۱ درصد متقاضیان برند خود را در داخل کشور ثبت کردند، ۱۹ درصد برند خود را در بازار هدف به ثبت رسانده اند.

وی با اشاره به اینکه ۴۱ درصد متقاضیان در نمایشگاه‌های بین المللی حضوری فعال داشته اند، افزود: شاخص ها و معیارها و ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۹۵ بر روی سایت سازمان در دسترس همگان است.

خسرو تاج با اشاره به آمار صادرات در شش ماهه ابتدایی امسال گفت: بر اساس آمار مقدماتی گمرک در شش ماهه ابتدایی امسال معادل ۵۹ هزار و ۱۳۲ هزار تن کالای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و با ارزش ۲۱ میلیون و ۷۶ هزار دلار صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۵ درصد از لحاظ وزن و ۶ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه سال گذشته هفت درصد کاهش ارزش صادرات داشته است، گفت: در بخش فرش و صنایع دستی از نظر وزن ۲۰ درصد کاهش صادرات داشته‌ایم.

خسروتاج با اشاره به کاهش سه درصدی وزن و ۱۳ درصدی ارزش صادرات میعانات گازی در شش ماهه امسال نسبت به سال گذشته افزود: صادرات محصولات پتروشیمی در این مدت از لحاظ وزنی ۵۳ درصد و از لحاظ ارزشی ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: سایر کالاهای صادراتی حدود ۹.۹ میلیارد دلار و به عبارتی حدود ۴۴ درصد سهم از ارزش کل صادرات و ۳۱.۵ میلیون تن یعنی ۵۳ درصد سهم وزنی را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه بخش صنعت با اختصاص ۷.۳ میلیارد دلار حدود ۳۳ درصد سهم ارزشی از کل صادرات را به خود اختصاص داده است، گفت: بخش کشاورزی با افزایش ۱.۵ میلیارد دلار و سهم هفت درصدی، بخش معدن با ۵۷۶ میلیون دلار و سهم ۲.۷ درصد از کل صادرات و در نهایت بخش فرش و صنایع دستی با ارزش ۱۴۷ میلیون دلار و سهم ۶.۷ درصد از کل صادرات در رتبه‌های اول تا چهارم قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه امسال کشور چین رتبه نخست مقاصد صادراتی را با ارزش چهار میلیارد دلار و سهم ۱۸ درصد از ارزش کل صادرات را به خود اختصاص داده است، گفت: کشور امارات متحده عربی با رقم ۳.۴ میلیارد دلار و سهم ۱۶ درصدی و کشور عراق با سه میلیارد دلار و سهم ۱۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شش ماهه سال ۹۵ تراز تجاری در صادرات کالاها و میعانات گازی به ۱.۴ میلیارد دلار رسیده است، افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۷۴ میلیون دلار (کسری) بوده است.

خسرو تاج ادامه داد: این در حالی است که متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این دوره ۳۶۷ دلار بود که در سال قبل این رقم ۴۳۴ دلار بوده است که نشانگر کاهش ۱۵ درصدی است. همچنین متوسط ارزش برای واردات ۱۳۸۶ دلار بوده که در مقایسه با ۱۲۱۳ دلار سال گذشته ۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه ما ۵۰ کشور هدف را برای صادرات تعیین کرده‌ایم، گفت: بر اساس این سیاست، از صادرکنندگان حمایت می‌کنیم و در حال حاضر برنامه‌ریزی‌هایی را برای برگزاری نمایشگاه و تشکیل کمیسیون‌های مشترک در این کشورها داریم.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه به زودی روز ملی برند را هم برگزار می‌کنیم، گفت: باید متنوع‌سازی در کشورهای هدف داشته باشیم تا با ایجاد یک مشکل، بازارهای صادراتی ما با چالش مواجه نشوند.

خسرو تاج با بیان اینکه از ابتدای امسال ۵۰ میلیارد تومان برای کمک به صادرات از سازمان برنامه و بودجه اعتبار گرفتیم، افزود: ۲۲ میلیارد تومان برای کمک یارانه به تسهیلات‌گیرندگان اختصاص دادیم که در اختیار بانک توسعه صادرات قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه برای امسال هم ۹۰ میلیارد تومان برای بخش صادرات در نظر گرفته‌ایم، گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با اقساط ۱۲ ماهه و نرخ سود ۱۶ درصد در سال گذشته پرداخت شده است و امسال هم ۳۰۰ میلیارد تومان با اقساط ۱۴ ماهه و نرخ سود ۱۶ درصد پرداخت می‌شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نرخ ارز در طول سه سال گذشته تغییری نداشته است، افزود: برای کمک به صادرات باید نرخ ارز را تغییر دهیم. البته اکنون، مهمترین چالش ما در برقراری ارتباط تجاری، بحث مبادلات بانکی است، ‌ و اگرچه تعدادی از بانک‌های کوچک فعالیت‌ها و روابط مالی را شروع کرده‌اند، اما هنوز بانک‌های بزرگ و اساسی به صحنه نیامده‌اند.

خسرو تاج با اشاره به اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز تاثیری بر روی صادرات ندارد، گفت: فقط این موضوع از فساد ارزی جلوگیری می‌کند اما نرخ ۳۶۰۰ تومان پاسخگوی هزینه‌های صادرکنندگان نیست.

وی با اشاره به اینکه اگر نرخ ارز به چهار هزار تومان برسد، تحول زیادی را در صادرات ایجاد می‌کند، گفت: مسئولان بانکی در این زمینه شفاف‌سازی کنند تا ابهام‌ها برطرف شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات گوشی‌های با مارک اَپِل گفت: شرکت اپل نمایندگی رسمی در ایران ندارد و آن‌طور که شنیده‌ایم در هیچ کشوری نمایندگی ندارد، بلکه خودش دفتر فروش دارد بنابراین کسانی که می‌خواهند در این بخش فعالیت داشته باشند، باید خدمات پس از فروش ارائه دهند.

خسرو تاج افزود: این شرکت‌ها درخواست خود را به مرکز امور اصناف می‌دهند و پس از تائید، مجاز به واردات و خدمات پس از فروش می‌شوند که در گذشته ۹ شرکت این اقدام را انجام می‌دادند و الان این رقم در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه بخشی از واردات بازار که از طریق قاچاق انجام می‌گیرد، حدود ۱۷ درصد هزینه واردات رسمی را نمی‌پردازد، گفت: به دنبال یکسری اصلاحات در بخش قاچاق گوشی‌های موبایل هستیم که موضوع رجیستر موبایل از گمرکات از سال گذشته شروع شده؛ بنابراین به محض اینکه اجرایی شود، موبایل‌های قاچاق ممکن است دیگر کار نکنند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده برای طلا گفت: الان ۹ درصد مالیات بر واردات طلا وجود دارد که این موضوع موجب کاهش نرخ رسمی این کالا و قاچاق آن شده است.

خسرو تاج در خصوص اختصاص مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان گفت: مشوق‌های صادراتی تا سال ۹۱ اجرا شده بود که در این بخش معوقاتی در حدود ۳۶۰ میلیارد تومان داریم و از سال ۹۱ این طرح متوقف شده بود که قصد داریم از امسال آن را دوباره اجرایی کنیم البته نیاز به تأمین اعتبار داریم.