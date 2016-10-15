سازمان «سیا» در تدارک حمله سایبری به روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه در گفتگو با خبرگزاری «ان بی سی» از احتمال تصمیم «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اجرای یک عملیات سایبری بی سابقه علیه روسیه خبر دادند.

گفته می شود که دولت اوباما از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) خواسته است تا در راستای طراحی یک عملیات سایبری مخفی که هدف از آن آسیب رساندن به رهبران کرملین است، گزینه هایی را پیش پای کاخ سفید قرار دهد.

ادعا می شود که این پاسخی است به اقدام نسبت داده شده به روسیه مبنی بر هک اطلاعات سایبری ستاد انتخاباتی دموکرات های آمریکا.

البته، منابع اطلاعاتی از ابعاد و نوع اقدامات سایبری سیا علیه روسیه سخنی به میان نیاوردند اما می گویند که این نهاد جاسوسی از هم اکنون زمینه چینی های لازم از جمله انتخاب اهداف احتمالی خود را آغاز کرده است.

حتی ادعا می شود که سیا اسنادی را جمع آوری کرده که حاوی اطلاعات ناخوشایندی درباره «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه است.

ناگفته نماند که «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز در برنامه دیروز جمعه «میت دی پرس» ار قصد واشنگتن برای پاسخگویی به اقدامات سایبری نسبت داده شده به دولت مسکو خبر داد و در عین حال مدعی شد که این پاسخ به قول وی دندان شکن، در زمان لازم و شرایطی داده خواهد شد که بیشترین تاثیر را داشته باشد.

یکی از اتهاماتی که به روسیه نسبت داده می شود و منابع جاسوسی آمریکا ادعای افشاگری آن را دارند، پول هایی است که از سوی دولتمردان روسی به صورت غیر قانونی به خارج از این کشور انتقال یافته است.

آمریکایی ها ادعا می کنند حالا که روسیه را به طراحی حملات سایبری علیه ستادهای انتخاباتی خود متهم کرده اند، عدم پاسخ گویی مناسب از سوی ایشان، اعتبارشان را خدشه دار خواهد کرد و از همین رو باید به رهبران کرملین درس خوبی بدهند!