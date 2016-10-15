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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

سرپرست اداره منابع طبیعی حاجی آباد:

طرح کنترل ورود دام عشایر کوچ رو در حاجی آباد آغاز شد

طرح کنترل ورود دام عشایر کوچ رو در حاجی آباد آغاز شد

حاجی آباد - سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری حاجی آباد گفت: طرح کنترل دام در ۷۱۰ هزار هکتار از مراتع حاجی آباد اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، ایوب شکاری افزود: این طرح در شهرستان حاجی اباد  از تاریخ ۱۵ مهر آغاز و تا ۱۵ آذر اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از تخریب مراتع و تعادل دام و مرتع و  کنترل و جلوگیری از ورود دام عشایر خارج از فصل  در مراتع عنوان کرد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری حاجی اباد گفت: این طرح امسال با حضور و نظارت یگان حفاظت در نقاط مرزی استان ورودی استان کرمان به استان هرمزگان در مناطق باغات ،چاه سوری ،حسن آباد و کوهشاه اجراشده است.

شکاری افزود: پیش بینی می شود امسال  در مرتع حاجی آباد ۱۱ هزار و ۵۰۰ راس دام  وارد شود

کد مطلب 3795737

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