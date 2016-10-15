طرح کنترل ورود دام عشایر کوچ رو در حاجی آباد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، ایوب شکاری افزود: این طرح در شهرستان حاجی اباد از تاریخ ۱۵ مهر آغاز و تا ۱۵ آذر اجرا می شود.

وی هدف از اجرای این طرح را پیشگیری از تخریب مراتع و تعادل دام و مرتع و کنترل و جلوگیری از ورود دام عشایر خارج از فصل در مراتع عنوان کرد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری حاجی اباد گفت: این طرح امسال با حضور و نظارت یگان حفاظت در نقاط مرزی استان ورودی استان کرمان به استان هرمزگان در مناطق باغات ،چاه سوری ،حسن آباد و کوهشاه اجراشده است.

شکاری افزود: پیش بینی می شود امسال در مرتع حاجی آباد ۱۱ هزار و ۵۰۰ راس دام وارد شود