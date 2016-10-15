نوآورترین دانشگاه های دنیا در سال ۲۰۱۶/حضور ۲ دانشگاه دنیای اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این خبر افزود: موسسه رویترز برای دومین سال متوالی برترین دانشگاه های نوآور در سطح دنیا را منتشر کرد.

وی گفت: رویترز بخش اخبار و رسانه موسسه تامسون رویترز است. موسسه تامسون رویترز بزرگترین آژانس خبری بین المللی چند رسانه ای است که اخبار حوزه سرمایه گذاری، جهانی، تجارت، فناوری، کسب و کار کوچک را پوشش می دهد. این موسسه دو سال است که دانشگاه های نوآور جهان را مورد رتبه بندی قرار داده است.

دهقانی اظهار داشت: سه دانشگاه استنفورد، انستیتو فناوری ماساچوست و دانشگاه هاروارد برای دومین سال توانستند به ترتیب جایگاه اول تا سوم جهان را به خود اختصاص دهند.

وی افزود: دانشگاه استنفورد برای دومین سال به عنوان برترین دانشگاه نوآور جهان شناخته شد. این دانشگاه موفقیت خود را مرهون دانشجویان و اساتید و محققین برجسته خود است که توانسته اند با اختراعات جدید و ثبت مقالات تاثیرگذار جایگاه برتر خود را در سطح دنیا حفظ کنند.

سرپرست ISC افزود: انستیتو فناوری ماساچوست و دانشگاه هاروارد نیز در سال ۲۰۱۶ میلادی توانستند با حفظ جایگاه های سال گذشته خود، به ترتیب رتبه های دوم و سوم جدول را کسب کنند.

وی یادآور شد: هر چند سه جایگاه برتر دنیا نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی ماند اما در رتبه های پایین تر ثبات جایگاه کمتر به چشم می خورد. مهمترین تغییر رتبه به دانشگاه کارنگی ملون آمریکا تعلق دارد که در سال ۲۰۱۵ حائز رتبه ۵۶ جهان شده است اما در سال ۲۰۱۶ نتوانسته خود را در مجموع ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار دهد.

دهقانی گفت: این دانشگاه جزو دانشگاه های برتر دنیا به حساب می آید و برنامه علمی و کامپیوتری این دانشگاه در دنیا زبانزد است و در سال ۲۰۱۵ میلادی این دانشگاه توانسته بود با داشتن چند اختراع بسیار مهم در فهرست دانشگاه های نوآور جهان قرار گیرد.

وی یادآور شد: با این حال دانشگاه کارنگی ملون در سال ۲۰۱۶ میلادی به دلیل قدیمی شدن اختراعات نتوانست در فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر قرار گیرد.

سرپرست ISC گفت: حرکت های قابل توجه در فهرست سال ۲۰۱۶ نشان داد که پیشرفت های بزرگ و کسب رتبه های برتر می تواند حتی با یک مقاله و یک ثبت اختراع موثر پراستناد صورت پذیرد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اضافه کرد: در رتبه بندی دانشگاه های نوآور بیش از ۶۰۰ موسسه در سطح دنیا که بیشترین میزان پژوهش علمی را در بازه زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۹ میلادی منتشر ساخته اند شناسایی و سپس بر اساس ۱۰ شاخص به شرح جدول زیر رتبه بندی می شوند.

شاخص های رتبه بندی دانشگاه های نوآور جهان شاخص ها توضیحات وزن Patent Volume تعداد کل ثبت اختراعات ۱۰۰ Patent Success ثبت اختراعات موفق ۱۰۰ Global Patents ثبت اختراعات جهانی که توسط دفتر ثبت اختراعات آمریکا، اروپا و ژاپن پوشش داده شده است ۱۰۰ Patent Citations تعداد استناداتی که یک ثبت اختراع از سایر ثبت اختراعات دریافت می کند ۱۰۰ Patent Citation Impact میزان تاثیر ثبت اختراعات-نسبت استنادات به کل ثبت اختراعات ۵۰ Percent of Patents Cited نسبت اختراعاتی که حداقل یکبار توسط سایر ثبت اختراعات مورد استناد قرار گرفته اند به کل ثبت اختراعات ۵۰ Patent to Article Citation Impact میانگین دفعاتی که مقالات توسط یک ثبت اختراع مورد استناد قرار می گیرند ۱۰۰ Industry Article Citation Impact نسبت استنادات صنعتی مقالات ۱۰۰ Percent of Industry Collaborative Articles نسبت مقالات مشترک با صنعت ۱۰۰ Total Web of Science Core Collection Papers تعداد کل تولید مقالات ۱۰۰

وی افزود: بر خلاف دیگر نظام های رتبه بندی که داده های حاصل از نظر سنجی را در ارزیابی و محاسبه نمرات دخیل می کنند، رتبه بندی دانشگاه های نوآور کاملا مطابق با داده هایی حقیقی همچون ثبت اختراعات و میزان استنادات صورت می پذیرد.

دهقانی گفت: منابع اطلاعاتی شاخص­ها عبارت هستند از: نمایه استنادی وب آو ساینس( Web of Science Core Collection)، نمایه استنادی اختراعات (Patents Citation Index)، نمایه استنادی درونت (Derwent World Patents Index) و نمایه نوآوری درونت (Derwent Innovations Index).

وی یادآور شد: آمریکا همچنان با ۴۶ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه های نوآور جهان را در این فهرست به خود اختصاص داده است. ژاپن با ۹ دانشگاه رتبه دوم و کشور فرانسه و کره جنوبی تواما با ۸ دانشگاه رتبه سوم را به لحاظ تعداد دانشگاه های نوآور در جهان کسب کرده اند.

در جدول زیر وضعیت دیگر کشور ها نیز به تصویر کشیده شده است.

وضعیت کشورها در رتبه بندی جهانی دانشگاه های نوآور در سال ۲۰۱۶ کشور تعداد دانشگاه نوآور کشور تعداد دانشگاه نوآور آمریکا ۴۶ بلزیک ۳ ژاپن ۹ رژیم اشغالگر قدس ۳ کره جنوبی ۸ دانمارک ۲ فرانسه ۸ چین ۲ آلمان ۷ کانادا ۲ انگلیس ۵ هلند ۱ سوئیس ۳ سنگاپور ۱

سرپرست ISC گفت: از اروپا ۲۹ دانشگاه در این فهرست حضور دارد که دانشگاه کاتولیک لون کشور بلژیک که از قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه های اروپا و جهان به شمار می­ آید توانست رتبه نخست اروپا و ۹ جهان را کسب کند.

وی افزود: از استرالیا هیچ دانشگاهی نتوانست در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر نوآور در جهان قرار گیرند. دانشگاه های این کشور به رغم عملکرد مناسب در شاخص های متعارف علمی، نتوانستند در شاخص هایی چون ارتباط پژوهش با صنعت و توانایی تولید پتنت های تجاری به اندازه کافی خوب عمل کنند تا بتوانند نماینده ای در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر نوآور دنیا داشته باشند.

دهقانی درباره آسیا گفت: آسیای شرقی همچنان با قدرت به دنبال کسب جایگاه های برتر دنیاست. از کشور کره جنوبی ۸ دانشگاه در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر نوآور جهان حضور دارد. موسسه پیشرفته علوم و فناوری کره به عنوان برترین دانشگاه خارج از آمریکا معرفی شد.

وی افزود: موسسه پیشرفته علوم و فناوری کره به عنوان نوآورترین دانشگاه آسیا، توانست در سال ۲۰۱۶ رتبه جهانی خود را از ۱۰ به ۶ ارتقا بخشد. این موسسه در سال ۱۹۷۱ توسط دولت تاسیس و در همان ابتدا، وامی چند میلیون دلاری از آژانس ایالات متحده آمریکا جهت توسعه بین المللی خود دریافت کرد. این موسسه همچنان روابط علمی خود را با این انجمن ادامه داده است.

سرپرست ISC اضافه کرد: از ژاپن نیز ۹ دانشگاه در فهرست منتشر شده به چشم می خورد که به لحاظ تعداد دانشگاه برتر بعد از آمریکا با ۴۶ دانشگاه رتبه دوم جهانی را در دستان خود دارد. از چین نیز ۲ دانشگاه به عنوان دانشگاه های نوآور جهان معرفی شدند و بدین ترتیب در سال ۲۰۱۶ سهم آسیا از ۱۰۰ دانشگاه برتر نوآور جهان ۱۹ دانشگاه شد.

وی گفت: رویترز علاوه بر انتشار فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر نوآور در جهان، فهرست دانشگاه های نوآور در آسیا و اروپا را نیز منتشر می کند. روش شناسی این فهرست ها نیز اندکی با فهرست جهانی تفاوت دارد.

دهقانی خاطرنشان کرد: در فهرست ۷۵ دانشگاه ها نوآور آسیا در سال ۲۰۱۶، موسسه پیشرفته علوم و فناوری کره رتبه نخست آسیا، دانشگاه توکیو رتبه دوم و دانشگاه ملی سئول رتبه سوم را کسب کرده اند. کره جنوبی و ژاپن برترین جایگاه های آسیا را در دستان خود دارند.

وی گفت: ۱۰ دانشگاه برتر آسیا به این دو کشور و همچنین ۱۷ دانشگاه از ۲۰ دانشگاه برتر آسیا به این دو کشور تعلق دارد. از کشور چین نیز بیشترین تعداد دانشگاه در این فهرست به چشم می خورد و این کشور با داشتن ۲۲ دانشگاه به لحاظ تعداد دانشگاه برتر رتبه نخست آسیا را دارد.

در جدول زیر وضعیت دیگر کشور ها نیز مشاهده می شود.

وضعیت کشورها در رتبه بندی جهانی دانشگاه های نوآور در سال ۲۰۱۶ کشور تعداد دانشگاه نوآور کشور تعداد دانشگاه نوآور چین ۲۲ سنگاپور ۲ کره جنوبی ۲۰ هند ۲ ژاپن ۲۰ مالزی ۲ استرالیا ۶ نیوزلند ۱

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در بین کشور های اسلامی دو دانشگاه از کشور مالزی در فهرست ۷۵ دانشگاه برتر آسیا حضور دارند.

وی گفت: از ایران، ترکیه و رژیم آل سعود در فهرست جهانی و فهرست آسیایی نماینده ای حضور نداشت. لذا عدم حضور دانشگاه های مطرح کشور در این رتبه بندی ها، نیاز به برنامه ریزی و توجه بیشتر مسئولین کشور را به این شاخص ها مورد تاکید قرار می دهد.

دهقانی افزود: در دنیای امروز دولتها، صنایع و سازمان ها به نوآوری به عنوان یک عامل مهم و کلیدی در برنامه های استراتژیک و ایجاد یک اقتصاد دانش بنیان مدرن و شکوفا نگاه می کنند. از سال ۱۹۷۰ دولتها تلاش خود را برای ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت و استفاده از پژوهشهای دانشگاهی در پیشبرد وضعیت اقتصادی استفاده کرده اند.

وی افزود: دانشگاه ها در واقع منابع مهم علم و دانش در دنیا به حساب می آیند. در داشتن اقتصادی دانش بنیان و مدرن نقش دانشگاه ها در ارائه هر چه بهتر دانش های بنیادی، نوآوری و فناوری های صنعتی بسیار مهم و غیر قابل چشم پوشی است.

سرپرست ISC ادامه داد: در این راستا کشور جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه گام های مهمی در ارتباط هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه جهت دستیابی به صنعت و اقتصادی دانش بنیان برداشته است. دانشگاه ها می بایست از طریق مراکز رشد و فناوری و پارکها به تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات خود اقدام نمایند.

دهقانی گفت: خوشبختانه ایران با داشتن دانشگاه های متعدد در بین دانشگاه های برتر دنیا و رتبه نخست تولید علمی در منطقه پتانسیل کافی جهت رسیدن به یکی از مهمترین اهداف جمهوری اسلامی ایران، «داشتن اقتصادی دانش بنیان به معنی واقعی آن» باید جدیت بیشتری از خود نشان دهد.

وی گفت: برنامه ریزی و الگوبرداری ­­های صحیح متناسب با شرایط فعلی کشور حرکت در این مسیر را آسانتر و کوتاه تر می کند. بی شک در سایه اقتصادی شکوفا و با ثبات ایران به کشوری بهتر برای زندگی، رشد و پویایی مردم تبدیل می شود.