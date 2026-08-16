به گزارش خبرنگار مهر سعید فدایی عصر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه،ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: تمامی فعالان حوزه رسانه پیشران آگاهی در جامعه هستند.

شهردار بندرکیاشهر با اشاره به وضعیت کشور و توطئه های دشمن، خدمت به مردم را در اولویت دانست و افزود:شهرداری بندر کیاشهر یک سری پروژه‌های نیمه‌کار داشته، یکی سری پروژه‌های جدید را نیز برای خدمت هرچه بیشتر به مردم معرفی کرد.

رسانه،بازوی تمام‌ معنا برای پیگیری مطالبات شهر

فدایی با اشاره به حضور رسانه در شهرداری و مدیریت شهری گفت: حضور رسانه یک بازوی به تمام معنا است و رسانه‌های محلی و رسانه‌های شهرستان می‌توانند مطالبات شهر را در کوتاه‌ترین زمان پیگیری و پاسخ بگیرند.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه ها در مدیریت شهری اظهار کرد: مدیریت شهری در تلاش بوده و هست با اکثر دستگاه‌های خدمات‌رسان تعامل کافی برای خدمت به مردم داشته باشد .

شهردار بندر کیاشهر به مباحث و مسائل مختلف پیش روی شهر و دغدغه‌مندی مردم اشاره کردو گفت: برای پاسخ به دغدغه مندی مردم و مطالبات به حق دستگاه‌ها باید حمایت کنند و همراه باشند.

وی با بیان اینکه دشمن در تلاش برای اختلاف و تفرقه افکنی برای عدم خدمت به مردم است ،تصریح کرد: در یک سال گذشته تمام تلاش بر این بود که حتی یک ماه و حتی یک روز حقوق پرسنل در راستای خدمت به مردم عقب نیفتد، این مهم در حوزه خدمات شهری و حتی پروژه‌های عمرانی نیز پیگیری شد.

سنگ‌اندازی برخی نهادها در مسیر خدمات‌رسانی

فدایی با گلایه از برخی دستگاه‌ها در خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم گفت: برخی دستگاه به جای همراهی برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم و رفع دغدغه ها با توجه به شرایط جنگی جواب برخی نامه‌ها دیر داده می‌شود و یا ابهام‌گونه پاسخ می‌دهند.

وی با اشاره به عملکرد محیط زیست در امور مختلف و عدم همراهی در رفع دغدغه ها و پیشرفت پروژه های عمرانی و رفاهی بندر کیاشهر ،این رفتار را مصداق سنگ‌انداختن در مسیر خدمات‌رسانی بیان کرد

شهردار بندر کیاشهر با بیان اینکه جمع‌آوری و نگهداری سگ‌های بلاصاحب از مطالبات مهم مردم نه تنها در بندر کیاشهر در کل استان و بعضاً شهرستان آستانه اشرفیه است و بندر کیاشهر نیز مستثنی هم نیست، اظهار کرد:شهرداری بندر کیاشهر برای رفع دغدغه ها و تشویش ها اهالی این شهر بندری پس از انجام عملیات موقت در این زمینه، متاسفانه پارک ملی بوجاق برای جمع‌آوری این محل نامه ای به شهرداری ارسال کرده است.

وی با اشاره به اینکه برای پیشرفت شهر بندر کیاشهر، همکاری دستگاه‌ها شرط اساسی است، گفت:شکایت از پارک ملی بوجاق به منظور سنگ اندازی و دخالت در امور مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد.