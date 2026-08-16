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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۱

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

وزارت بهداشت لبنان آماری از شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان امروز یکشنبه اعلام کرد که از تاریخ ۲ مارس، ۴ هزار و ۳۴۶ نفر در پی حملات رژیم صهیونیستی شهید شدند.

براساس بیانیه وزارت بهداشت لبنان، از تاریخ مذکور، ۱۲ هزار و ۳۰۱ مجروح نیز در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی ثبت شده است.

همزمان خبرنگار المیادین از زخمی شدن دو نفر بر اثر حمله پهپادی به منزلی در شهرک کفرا در جنوب لبنان خبر داد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

کد مطلب 6918498

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