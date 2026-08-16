به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های زیربنایی استان قم، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه فرودگاه قم از سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر بخش مربوط به احداث باند فرودگاه در مراحل تکمیلی قرار دارد و قرارداد اجرای عملیات آسفالت نیز منعقد شده است.



وی افزود: پیمانکار اجرای آسفالت باند فرودگاه قم در حال تجهیز کارگاه است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، عملیات آسفالت‌ریزی این بخش همزمان با هفته دولت آغاز خواهد شد.



بهنام‌جو ادامه داد: طراحی برج مراقبت فرودگاه قم نیز به پایان رسیده و نقشه‌های مربوط به این بخش به تأیید سازمان هواپیمایی کشوری رسیده است و عملیات اجرایی برج مراقبت نیز در هفته دولت آغاز می‌شود.



استاندار قم همچنین به روند آماده‌سازی ترمینال فرودگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آخرین رایزنی‌ها میان مشاور پروژه و سازمان هواپیمایی کشوری برای تأیید نقشه‌های ترمینال در حال انجام است و پس از طی این مرحله، عملیات اجرایی ترمینال نیز آغاز خواهد شد.



وی با اشاره به وضعیت تأمین مالی و تملک اراضی پروژه فرودگاه قم بیان کرد: روند تأمین مالی پروژه به خوبی پیش رفته و تاکنون حدود ۹۸ درصد تملک اراضی مورد نیاز انجام شده است و مجوزهای لازم از سوی دولت نیز در حال پیگیری است تا اجرای پروژه بدون وقفه ادامه پیدا کند.



باند فرودگاه در هفته دولت آسفالت می‌شود



بهنام‌جو گفت: هدف‌گذاری انجام شده برای افتتاح فرودگاه قم، دهه فجر سال آینده است و تلاش می‌شود با ادامه روند اجرایی و تأمین الزامات مورد نیاز، مراحل مختلف پروژه مطابق برنامه پیش برود.



وی افزود: با توجه به روند موجود، امیدواریم در هفته دولت شاهد آغاز عملیات اجرایی بخش‌های پیش‌بینی شده در فرودگاه قم باشیم و اقدامات مربوط به باند، برج مراقبت و سایر اجزای پروژه وارد مراحل عملیاتی جدید شود.



استاندار قم در ادامه درباره آخرین وضعیت کنارگذر غربی قم نیز اظهار کرد: حدود ۱۰ روز پیش جلسه‌ای با هدف بررسی مسائل و مشکلات این پروژه برگزار شد و موضوعات مربوط به روند اجرایی و تأمین مالی آن مورد بررسی قرار گرفت.



وی ادامه داد: فاز نخست پروژه کنارگذر غربی قم به پایان رسیده است و در حال حاضر اجرای فاز دوم این طرح به طول ۲۰ کیلومتر در مسیر جاده جعفرآباد به سمت فرودگاه و جاده قم به سمت اراک در دستور کار قرار دارد.



۵ همت برای فاز دوم کنارگذر تأمین می‌شود



بهنام‌جو گفت: مسائل مالی پروژه کنارگذر غربی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و برای ادامه عملیات اجرایی، حدود ۵ همت تأمین مالی جدید مورد نیاز است که پیش‌بینی می‌شود این منابع در ماه‌های آینده تأمین شود.



وی افزود: بدهی دولت به پیمانکار پروژه نیز حدود ۵ تا ۶ همت برآورد شده که برای پایان سال جاری در نظر گرفته شده است و روش پرداخت و تأمین مالی آن مشخص شده و در حال طی مراحل نهایی برای تصویب در شورای اقتصاد است.



استاندار قم با اشاره به افزایش هزینه اجرای پروژه کنارگذر غربی عنوان کرد: هزینه اجرای این طرح به دلیل افزایش قیمت‌ها از حدود ۱۰ تا ۱۲ همت به حدود ۲۰ همت افزایش یافته است و در سال جاری دست‌کم ۵ همت اعتبار برای تکمیل ۲۰ کیلومتر باقی‌مانده پروژه باید تأمین شود.



بهنام‌جو در پایان تأکید کرد: عملیات اجرایی کنارگذر غربی قم متوقف نشده است و روند اجرای پروژه همچنان ادامه دارد.