پنجمین روز طوفانی در سیستان؛ سرعت باد در زابل به ۱۱۲ کیلومتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: بامداد امروز سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در بامداد یک شنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵، سرعت وزش باد در زابل به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان به ۳ هزار متر کاهش یافت. همچنین در زهک سرعت وزش باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در این شهرستان نیز به ۳ هزار متر محدود شد.

وی ادامه داد: از ظهر دوشنبه تا پنجشنبه از شدت وزش باد در شمال استان کاسته خواهد شد، هرچند همچنان در برخی ساعات وزش باد و گردوخاک در این مناطق دور از انتظار نیست.

وی تصریح کرد: تا روز دوشنبه در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز از اواسط روز تا اوایل شب، وزش باد نسبتاً شدید، گاهی همراه با گردوخاک و افزایش غبار پیش‌بینی می‌شود.

حیدری خاطرنشان کرد: از سه‌شنبه تا جمعه در نیمه شمالی استان افزایش دما رخ خواهد داد.