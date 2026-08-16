به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده عصر یکشنبه بمناسبت گرامیداشت هفته خبرنگار و در نشست با اصحاب رسانه، با تشریح آخرین وضعیت برخی طرح‌های مهم مشگین‌شهر اظهار کرد: در حوزه بهداشت و درمان، عملیات احداث ۱۲ خانه بهداشت در شهرستان آغاز شده که این تعداد، یک‌سوم مجموع ۳۶ خانه بهداشت پیش‌بینی‌شده برای استان اردبیل است.

وی از تجهیز بیمارستان مشگین‌شهر به دستگاه‌های تخصصی چشم‌پزشکی خبر داد و افزود: دستگاه فیکو و ریکتور برای انجام اعمال جراحی آب مروارید و سایر جراحی‌های مرتبط با چشم در اختیار بیمارستان شهرستان قرار گرفته است و با فعال شدن این تجهیزات، نیاز بیماران به مراجعه به مرکز استان کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین به اجرای طرح‌های جدید در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: مرکز جامع سلامت قصابه با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان آماده آغاز عملیات ساخت است و خانه‌های بهداشت روستاهای مزرعه خلف و قوشه نیز به ترتیب افتتاح و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

رضازاده ادامه داد: خرید سه دستگاه آمبولانس جدید برای شهرستان از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه بهداشت و درمان است که می‌تواند بخشی از نیازهای حوزه فوریت‌های پزشکی و خدمات‌رسانی به مردم را پوشش دهد.

وی درباره آخرین وضعیت بیمارستان شهدای سلامت مشگین‌شهر نیز بیان کرد: برای تکمیل این پروژه، بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل ماده ۵۶ اختصاص یافته و بیمارستان در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از طرح‌های مهم شهرستان را ساماندهی پروژه دانشگاه آزاد عنوان کرد و گفت: این پروژه طی سال‌های گذشته بلاتکلیف مانده بود و برای تعیین تکلیف آن، قراردادی با مشارکت مجموعه بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی منعقد شده است.

رضازاده با اشاره به پروژه‌های عمرانی دیگر شهرستان افزود: ساختمان جدید تأمین اجتماعی و موزه مشگین‌شهر از جمله طرح‌های فعال هستند و پروژه موزه نیز مراحل پایانی خود را سپری می‌کند.

وی در ادامه به وضعیت طرح‌های آموزشی شهرستان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی ۳۷ پروژه مدرسه‌سازی در مشگین‌شهر آغاز شده و مجتمع خانه معلم نیز در هفته دولت کلنگ‌زنی خواهد شد.

رضازاده با بیان اینکه مقدمات اجرای مجتمع خانه معلم فراهم شده است، افزود: زیرساخت‌های مورد نیاز این پروژه آماده شده و اعتبارات لازم نیز برای اجرای آن اختصاص یافته است.

وی توسعه شبکه حمل‌ونقل را از دیگر اولویت‌های مشگین‌شهر برشمرد و گفت: اتصال شهرستان به شبکه ریلی و اجرای خط راه‌آهن در محدوده شهر فخرآباد از طرح‌های مهمی است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس ادامه داد: با همکاری نماینده مردم سراب، ماده ۲۳ برای مسیر سراب ـ مشگین‌شهر اخذ شده است که این طرح علاوه بر احداث جاده، موضوع راه‌آهن را نیز در بر می‌گیرد و در صورت اجرای آن، زمینه برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل منطقه فراهم خواهد شد.