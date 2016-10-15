توافقنامه ۵۰ ساله اقلیم کردستان عراق با ترکیه/پایگاه جدید در دهوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، محمد کیانی مسئول جبهه دموکراتیک مردمی عراق گفت: ۱۸ پایگاه نظامی ترکیه در عراق در حال حاضر وجود دارد و ترکها پایگاه جدیدی در العمادیه از توابع استان دهوک در حدود یکفهته قبل دایر کرده اند.

وی افزود: به نفع مقامات اقلیم کردستان عراق نیست که اجازه ورود نیروهای خارجی را بدهند و این موضوع به اختیارات دولت مرکزی مربوط می شود و از اختیارات ویژه دولت مرکزی است.

کیانی تاکید کرد: حکومت اقلیم کردستان عراق مدعی است که توافقنامه ۵۰ ساله با ترکیه به امضا رسانده است. دولت و مجلس عراق باید دراین باره تحقیق به عمل آورند و از حکومت اقلیم کردستان و ترکیه بخواهند که این توافقنامه را لغو کنند زیرا بر اساس قانون اساسی عراق، اقلیم کردستان عراق حق امضا توافقنامه با هیچ کشوری را ندارد و این در زمره اختیارات انحصاری دولت مرکزی است که پارلمان باید آن را تایید کند.

وی افزود: حاکمیت ناقص تاثیر منفی بر عراق خواهد گذاشت و دولت عراق باید با این موضوع به طور جدی برخورد کند و فقط به درخواست صرف از ترکیه برای خارج کردند نیروهایش از بعشیقه در استان نینوا بسنده نکند بلکه باید از ترکیه بخواهد که نیروهایش را از تمامی خاک عراق بیرون ببرد.