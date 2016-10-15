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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

معاون حجتی اعلام کرد؛

صادرات سالانه ۱۷۰ هزارتن گوشت مرغ در افق ۱۴۰۴

صادرات سالانه ۱۷۰ هزارتن گوشت مرغ در افق ۱۴۰۴

معاون وزیرجهادکشاوزی از برنامه‌ریزی برای صادرات سالانه ۱۷۰ هزارتن گوشت مرغ در افق ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی از برنامه‌ریزی برای صادرات سالانه ۱۷۰ هزارتن گوشت مرغ در افق ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: تاکنون صادرات گوشت مرغ به صورت منجمد صورت گرفته است اما امکان صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عراق و افغانستان وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، صادرات گوشت مرغ در شش ماهه نخست امسال را حدود ۴۰هزار تن عنوان کرد و افزود: این میزان صادرات ۵۰ درصد هدف امسال ما را پوشش داده است.

رکنی، سایز کردن مرغ، افزایش کیفیت آن به طور مستمر مانند کاهش چربی لاشه، منطقی‌شدن بسته‌بندی و ثبات در برنامه‌های صادراتی به منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از سازوکارهای صادرات گوشت مرغ برای افق ۱۴۰۴ برشمرد.

وی بر صادرات گوشت مرغ با قیمت مناسب تاکید و تصریح کرد: اگر در قیمت این محصول مزیت نداشته باشیم، در صادرات موفق نخواهیم بود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط بازارهای هدف، ما به دنبال «مرغ سایز» بین وزن‌ یک کیلو و ۲۰۰ تا یک کیلو و ۸۰۰ گرم هستیم.

وی گفت: در بازارهای مختلف دنیا، سلیقه‌ها در مورد سایز مرغ متفاوت است؛ به طوری که کشور ایران و ژاپن مرغ سنگین و فرانسه، روسیه و عراق مرغ سبک را می‌پسندند.

رکنی همچنین اظهار داشت: برای افزایش صادرات در سال جاری، از دولت تقاضای ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار کرده‌ایم.

وی در مورد صادرات گوشت مرغ به صورت تفکیک شده نیز گفت: عرضه گوشت مرغ به بازار در دنیا به این شکل انجام می‌شود؛ بنابراین ما هم باید به این سمت حرکت و با تفکیک قطعات لاشه و بسته‌بندی‌های جدید، اقدام به عرضه و صادرات گوشت مرغ تفکیک‌شده کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تمایل کشتارگاه‌های ایران به مرغ سنگین، اظهار داشت: از آنجایی که این نوع مرغ برای کشتارگاه‌ها مزیت و منافع بالاتری دارد، گرایش به خرید مرغ سنگین دارند؛ در حالی که منافع مصرف‌کننده و منفعت عمومی کشور اقتضا می‌کند که مرغ با ضریب تبدیل بهتر و در وزن منطقی کشتار شود.

کد مطلب 3796004

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