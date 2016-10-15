به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی از برنامه‌ریزی برای صادرات سالانه ۱۷۰ هزارتن گوشت مرغ در افق ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: تاکنون صادرات گوشت مرغ به صورت منجمد صورت گرفته است اما امکان صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عراق و افغانستان وجود دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، صادرات گوشت مرغ در شش ماهه نخست امسال را حدود ۴۰هزار تن عنوان کرد و افزود: این میزان صادرات ۵۰ درصد هدف امسال ما را پوشش داده است.

رکنی، سایز کردن مرغ، افزایش کیفیت آن به طور مستمر مانند کاهش چربی لاشه، منطقی‌شدن بسته‌بندی و ثبات در برنامه‌های صادراتی به منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از سازوکارهای صادرات گوشت مرغ برای افق ۱۴۰۴ برشمرد.

وی بر صادرات گوشت مرغ با قیمت مناسب تاکید و تصریح کرد: اگر در قیمت این محصول مزیت نداشته باشیم، در صادرات موفق نخواهیم بود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط بازارهای هدف، ما به دنبال «مرغ سایز» بین وزن‌ یک کیلو و ۲۰۰ تا یک کیلو و ۸۰۰ گرم هستیم.

وی گفت: در بازارهای مختلف دنیا، سلیقه‌ها در مورد سایز مرغ متفاوت است؛ به طوری که کشور ایران و ژاپن مرغ سنگین و فرانسه، روسیه و عراق مرغ سبک را می‌پسندند.

رکنی همچنین اظهار داشت: برای افزایش صادرات در سال جاری، از دولت تقاضای ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار کرده‌ایم.

وی در مورد صادرات گوشت مرغ به صورت تفکیک شده نیز گفت: عرضه گوشت مرغ به بازار در دنیا به این شکل انجام می‌شود؛ بنابراین ما هم باید به این سمت حرکت و با تفکیک قطعات لاشه و بسته‌بندی‌های جدید، اقدام به عرضه و صادرات گوشت مرغ تفکیک‌شده کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تمایل کشتارگاه‌های ایران به مرغ سنگین، اظهار داشت: از آنجایی که این نوع مرغ برای کشتارگاه‌ها مزیت و منافع بالاتری دارد، گرایش به خرید مرغ سنگین دارند؛ در حالی که منافع مصرف‌کننده و منفعت عمومی کشور اقتضا می‌کند که مرغ با ضریب تبدیل بهتر و در وزن منطقی کشتار شود.