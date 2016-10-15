۵۸ درصد مردم سوادکوه در سرشماری ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد توحیدی مقدم شامگاه شنبه در بازدید از مراکز رایگان سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شهرستان، با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به ۵۸ درصد مردم در شهرستان ثبتنام اینترنتی داشتهاند، افزود: با توجه به استقبال مردمی، پیشبینی ما بر این است که تا پایان مهلت مقرر این میزان مشارکت به ۷۰ درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه شهرستان سوادکوه، رتبه سوم را در سرشماری اینترنتی تاکنون داشته است، خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات توجیهی که برای دهیاران، شورای شهر و دیگر افراد، پیش از آغاز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن و در حین انجام آن، برگزار شد، موجب ایجاد ذهنیت خوب در مردم شهرستان شده و نتیجه آن مشارکت بالای مردم شهرستان در این سرشماری تاکنون بوده است.
وی با تأکید بر اینکه مردم نقاط شهری را برای سرشماری خود خالی نسازند، اذعان کرد: هرکسی که شش ماه بعلاوه یک روز در هر مکانی زندگی میکند، همانجا را بهعنوان محل سکونت خود اعلام کند تا درجایی ما شاهد رشد یا کاهش ناموزون جمعیت نباشیم و به آمار واقعی نزدیک باشیم تا مدیریت شهرستان در سطح کلان دچار مشکل نشود.
وی در ادامه افزود: تاکنون هفت هزار و ۸۰۰ خانوار در مناطق شهری و روستایی شهرستان، ثبتنام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن را انجام دادهاند.
رمضان پاریاو، شهردار پلسفید نیز آمار ثبتی اینترنتی سرشماری نفوس مسکن این شهر را تاکنون بالغبر ۹۰۰ خانوار برشمرد که از این میزان، ثبتنام نزدیک به ۶۸۰ خانوار در مرکز رایگان ثبتنام اینترنتی شهرداری پلسفید انجامشده است.
محمود اعتصامی، شهردار زیرآب نیز آمار ثبتی اینترنتی سرشماری نفوس مسکن این شهر را تاکنون هزار و ۳۰۰ خانوار برشمرد و اظهار امیدواری نمود که با توجه به استقبال مردمی در روزهای آخر، این میزان تا پایان مهلت مقرر به دو هزار خانوار برسد.
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