تحقق ۷۰درصدی مأموریت های خدمات نوسازی مستقر در بافت های فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله فتح اللهی در جلسه شورای هماهنگی دفاتر خدمات نوسازی که با هدف ارزیابی عملکرد سه ماهه دوم دفاتر و بررسی روند پیشرفت پروژه های تجمیعی در سطح محلات فرسوده برگزار شد، به ارائه رهنمودهایی جهت پیشبرد هرچه بهتر امور پرداخت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه یادآور شد: دفاتر خدمات نوسازی به عنوان مجموعه های فنی، متخصص و متعهد شناخته می شوند که دانش، تجربیات و اطلاعات خود را در اختیار مجموعه مدیریت شهری قرار می دهند و نقش هماهنگ کننده میان لایه های مختلف تأثیرگذار در فرآیند نوسازی در بافت های فرسوده را ایفا می کنند.

فتح اللهی با اشاره به مأموریت ها و وظایف ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران و همچنین ستادهای بازآفرینی پایدار مناطق دارای بافت فرسوده، از مدیران و کارشناسان دفاتر خواست تا با نقدهای سازنده و ارائه راهکارهای کارآمد و مؤثر، این مجموعه ها را در راستای رفع ضعف ها و همچنین رفع موانع نوسازی در محلات یاری رسانند.

مدیرعامل سازمان نوسای شهر تهران با تأکید بر این که کلیه اقدامات نوسازی در یک محله می بایست در راستای ارتقا کیفیت زندگی در محله صورت گیرد و هرگونه اقدامی بر خلاف این موضوع در نقطه مقابل اهداف و مأموریت های ما قرار می گیرد، متذکر شد: نوسازی بافت های فرسوده، فرآیندی سخت و پیچیده است و فلسفه وجودی دفاتر خدمات نوسازی نیز این است که در شرایط سخت و دشوار بتوانند وضعیت مطلوب را برای تحقق نوسازی در محلات خلق نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از همکاری حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در موضوع نوسازی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز در بافت های فرسوده خبر داد و خاطرنشان کرد: زمانی ایجاد فضای سبز در محلات بافت های فرسوده، امری دست نیافتنی تلقی می شد اما ورود معاونت خدمات شهری به عنوان معاونت پیشگام، ظرفیت ها و پتانسیل های این حوزه را در راستای نوسازی و ارتقا کیفیت زندگی به بافت های فرسوده شهر هدایت خواهد کرد.

فتح اللهی با بیان این که یکی از شاخصه های بافت فرسوده، نفوذناپذیری است، تصریح کرد: بحث نفوذناپذیریی، روان سازی تردد، پارکینگ و غیره از جمله مسائل شایان توجه در نوسازی بافت های فرسوده است و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های مجموعه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برای رفع این مسائل امری ضروری است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در ادامه این جلسه به ارائه نکات و رهنمودهایی پیرامون مأموریت ها و وظایف دفاتر خدمات نوسازی در رابطه با مقوله های مختلف از جمله هدایت و تسهیل امور نوسازی مالکان و ساکنان بافت های فرسود، نهادهای توسعه گر و سرمایه گذاران، اطلاع رسانی در خصوص بسته های تشویقی نوسازی، انواع قراردادهای وام نوسازی، ستادهای بازآفرینی پایدار مناطق و کارگروه های آن و ... پرداخت.

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد دفاتر خدمات نوسازی در سه ماهه دوم سال جاری، تحقق ۷۰ درصدی برنامه ها و مأموریت های مجموعه دفاتر خدمات نوسازی مستقر در محلات بافت های فرسوده محرز و مورد تأیید واقع شد و دفتر خدمات نوسازی منطقه ۱۷ با ۱۲۰% تحقق در برنامه و دفتر خدمات نوسازی منطقه ۱۰ با ۱۰۰% تحقق در برنامه و مأموریت های تعیین شده به عنوان برترین دفاتر معرفی شدند.