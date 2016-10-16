«ترامپ» تبدیل به یکی از دارائیهای روسیه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مالکوم نانس» در گفتگو با یاهو نیوز ضمن بیان این مطلب گفت: البته «دونالد ترامپ» از این موضوع بی خبر است که تبدیل به یکی از دارائی های روسیه شده است.

این افسر اطلاعاتی سابق آمریکا در ادامه صحبت های خود همانند دیگر مقامات این کشور روسیه را عامل اصلی هک شدن ایمیل های کمیته ملی دموکرات های ایالات متحده و همچنین سرقت ایمیل های «جان پودستا» رئیس کمیپن انتخاباتی «هیلاری کلینتون» معرفی کرد.

به اعتقاد نانس، ترامپ با اقدامات خود بطور ناخواسته بر اساس منافع روسیه حرکت می کند.

این وضعیت در حالی است که چندی پیش اعلام شد اظهارات دوستانه نامزد جمهوریخواهان آمریکا درباره روسیه و رئیس جمهور آن و همچنین مذاکرات مشاور وی با مقامات مسکو موجب انجام تحقیقاتی از سوی نهادهای اطلاعاتی شده است.

اخیراً مشاور ترامپ با مقامات روسی دیداری را داشته و با آنها درباره امکان لغو تحریم های روسیه گفتگو کرده است. همین مسئله علاوه بر اظهارات دوستانه شخص ترامپ از «ولادیمیر پوتین» و همچنین تعریف های پوتین از ترامپ موجب حساسیت نهادهای اطلاعاتی آمریکا شده بطوریکه خبرهایی در مورد تحقیقات نهادهای اطلاعاتی در رابطه با رابط ترامپ و روسیه منتشر شده است.

بر اساس این «کارتر پیج» تاجر آمریکایی و مشاور دونالد ترامپ در سیاست خارجی، ظاهرا با مقامات ارشد روسیه تماس حاصل کرده است.

گفته می شود که در میان مکالمات صورت گرفته، صحبت هایی از لغو تحریم های اقتصادی علیه روسیه در صورت انتخاب دونالد ترامپ در انتخابابت ریاست جمهوری ایالات متحده رد و بدل شده است.

به گزارش مهر، ترامپ بصورت مرتب از لزوم حل مشکلات داخلی آمریکا و کاهش حضور این کشور در معادلات جهانی سخن می گوید و از نگاه روس‌ها درگیر شدن آمریکا با مشکلات داخلی خود، حضور این کشور را در عرصه بین‌المللی کاهش داده و به تبع آن موجب رهایی روسیه و باز شدن دست این کشور در تعیین معادلات جهانی خواهد شد.

پوتین چندی قبل در مصاحبه با «فرید زکریا» گفته بود: ترامپ شخصیت درخشانی است. من قبلا فقط گفته بودم درخشان است او درخشان است مگر اینگونه نیست؟ این گونه است. هیچ چیز دیگری نگفتم. البته یک چیز دیگری نیز وجود دارد که توجه من را به خود جلب کرد و حتما از آن استقبال خواهم کرد و آن این است که آقای ترامپ گفته بود که آماده بازگشت کامل روابط روسیه و آمریکا به وضعیت عادی است. این چه مشکلی دارد؟ آیا شما از آن استقبال نمی کنید؟ همه ما از آن استقبال می کنیم.

درحالی که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر سال میلادی جاری برگزار شود، نتایج نظرسنجی منتشر شده از سوی موسسه POM نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد روس‌ها معتقدند که پیروزی ترامپ در انتخابات پیش رو بیش از پیروزی کلینتون در این انتخابات، منافع روسیه را تأمین خواهد کرد.

ترامپ می‌گوید می‌خواهد دوباره آمریکا را عالی کند. آمریکایی که بنیانگذاران آن از جمله آدامز، ‌ همیلتون، جفرسون و واشنگتن خواستار استقلال مالی و اقتصادی و عدم مداخله آن در امور جهانی بودند. ترامپ شکست‌های آمریکا در لیبی، عراق و ‌افغانستان را نتیجه بی‌توجهی به این اصول عنوان می‌کند و بر همین اساس شعار «دوباره آمریکا را عالی کن» را در همه سخنرانی‌های خود بکار می برد. ترامپ تعهد به سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی را نادرست می داند و بر توجه به ساختارهای داخلی برای بهبود اوضاع زندگی مردم آمریکا تاکید دارد.

با توجه به ناهمخوانی اظهارات ترامپ با اقدامات و برنامه‌های ایالات متحده آمریکا در هفت دهه گذشته، رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه درباره اقبال مردم آمریکا به ترامپ به شدت نگران شده‌اند. رهبران کشورهای مختلف جهان به ویژه متحدان آمریکا هم از اظهارات او درباره مسائل جهانی شگفت زده‌اند.