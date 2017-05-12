ترامپ: روسیه با مشاهده تفرقه در آمریکا می خندد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به برخی انتقادات از برکناری «جیمز کومی» رئیس پلیس فدرال این کشور (اف بی آی)، بار دیگر به دموکرات ها حمله ور شد.

رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری در این باره اعلام کرد: روسیه با مشاهده اینکه چگونه آمریکا به خاطر تلاش دموکرات ها برای توجیه شکست خود در انتخابات پیشین دچار تفرقه و انشعاب می شوند، باید بخندد.

لازم به ذکر است، «دونالد ترامپ» چند روز پیش اقدام به برکناری «جیمز کومی» از ریاست پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) کرد. نظر به شائبه ای که در مورد علت برکناری کومی وجود دارد اغلب اعضای کنگره نسبت به برکناری وی واکنش نشان داده اند.

گفته می شود که دلیل اصلی برکناری کومی، تحقیقات اف بی آی در مورد رابطه اعضای تیم ترامپ با روسیه و دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بوده است.

برکناری کومی به ویژه بعد از جلسه استماع سنای آمریکا در روز یکشنبه گذشته در خصوص دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.