همایش «پیشگیری از سرطان کولورکتال» در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیشگیری از سرطان کولورکتال برای گروه هدف بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ، خانواده و اطرافیان بیماران مبتلا به این سرطان و علاقمندان به آموزش پیشگیری از سرطان در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی انجام شد.

همایش پیشگیری از سرطان کولورکتال با شعار «شما ارزش خوب زندگی کردن را دارید از امروز برایش تلاش کنید» برگزار شد.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی همدان صبح یکشنبه در این همایش اظهار داشت: از سال ۱۳۹۱ اجرای طرح غربالی سرطان کلون به دانشگاه‌های علوم پزشکی ازجمله دانشگاه علوم پزشکی همدان و مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی اعلام شد.

محمد ذوالحواریه گفت: این مرکز با اجرای برنامه غربالگری سرطان کولورکتال برای گروه پرخطر، نسبت به شناسایی، آموزش، مشاوره و غربالگری داوطلبان تست‌های تشخیصی طبق پروتکل و به صورت رایگان اقدام کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری موارد غربالگری شده در مرکز مشاوره و غربالگری سرطان کولورکتال(CRC ) افزود: بیمارستان شهید بهشتی از شروع برنامه تاکنون، موارد مبتلا به سرطان کولون و پولیپ آدنوماتوز پرخطر را شناسایی و مورد مراقبت و پیگیری قرار داده است.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی یادآور شد: ارزش تشخیص زودرس سرطان علاوه بر نجات یک زندگی، نقش مهمی در بالا بردن کیفیت زندگی افرادی دارد که ضمن تحمل بار بیماری عزیزان خود، همواره بیم نگرانی ابتلای خود را نیز به همراه دارند.

وی از مهمترین وظایف این مرکز را شناسایی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال (روده بزرگ و راست روده) بر اساس نظام ثبت سرطان، تهیه لیست همه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال استان همدان و بررسی و مشاوره با بستگان درجه اول آنها برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری، تشخیص به موقع افراد مبتلا(غربالگری) و ارائه خدمات درمانی مورد لزوم و پیگیری مرتب آنها، تشخیص زودرس و غربالگری افراد در معرض خطر بالا برای ابتلا به سرطان کولورکتال و ارائه خدمات تشخیصی مورد لزوم و پیگیری مرتب آنها، تهیه و تدارک امکانات مناسب تشخیصی همراه با تسهیلات برای گروه هدف، آموزش گروه‌های در معرض خطر متوسط بیماری شامل تمام افراد بالای سن ۵۰ سال و آموزش گروه های مردمی عنوان کرد.

ذوالحواریه با بیان اینکه مرکز آموزشی درمانی شهد بهشتی مرکز فوق تخصصی گوارش استان همدان است، گفت: افراد در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان روده بزرگ و راست روده شامل افراد دارای سابقه فامیلی مثبت که حداقل یکی از بستگان درجه یک و یا دو نفر یا بیشتر از بستگان درجه دو آنها مبتلا به سرطان کولورکتال و یا پولیپ آدنوماتوز پرخطر بوده باشند، هستند.

وی اضافه کرد: مراحل اولیه شامل شناسایی بیماری است که در بسیاری موارد با روشهای درمانی قابل درمان و کنترل است اما در صورت طولانی شدن مرحله بیماری امکان وجود تومور وجود دارد و می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.

رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی هدف از برگزاری این همایش را اطلاع‌رسانی به افراد مراجعه‌کننده و اطلاع‌رسانی برای پیشگیری از سرطان کولورکتال دانست و عنوان کرد: افراد دارای علائم بیماری گوارشی می‌توانند به تیم مربوطه در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی مراجعه کنند و خدمات این واحد برخوردار شوند.