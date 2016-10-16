افشای ۲ دیدار و یک تماس تلفنی «محمد بن سلمان» با «نتانیاهو»

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه فلسطینی«المنار» به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان هفته گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی تماسی تلفنی داشته و در این تماس درباره مسائل مختلفی از جمله مسئله سوریه و لبنان صحبت شده است.

این پایگاه فلسطینی نوشت که بن سلمان همچنین دوبار با نتانیاهو دیدار داشته که یکی از این دیدارها در شهر «ایلات» برگزار شده است.

گفته می شود نتانیاهو و محمد بن سلمان همچنین با فراهم کردن مقدمات لازم برای یک دیدار عربستانی- اسرائیلی در سطح عالی و در آینده نزدیک توافق کرده اند.

از سوی دیگر، «نیویورک تایمز» گزارش داده است: بن سلمان تقریباً در تمامی عناصر سیاست دولت عربستان دست دارد و از جنگ یمن گرفته که میلیاردها دلار برای ریاض هزینه داشته و انتقادات بین‌المللی را به دلیل مرگ غیر نظامیان یمن روانه خاندان آل سعود کرده است، تا مهار عادات ولخرجی عربستان و از بین بردن اعتیاد به درآمدهای نفتی، در همه چیز دست دارد.

در ادامه گزارش این روزنامه آمده است: پیش از این در تاریخ عربستان هرگز جانشین ولیعهد تا این اندازه قدرت و اختیار نداشته است.

نیویورک تایمز می افزاید: آمریکایی ها می گویند به راه انداختن یک جنگ توسط شاهزاده‌ای که هیچ تجربه نظامی ندارد، موجب برانگیخته شدن تنش‌هایی بین وی و پسر عموهای مسن‌تر وی شده است.

به گفته این روزنامه، بن سلمان اقداماتی را با هدف رسیدن به جایگاه بن نایف و تضعیف وی انجام داده است و همین امر مقامات واشنگتن را بر آن داشته است که با هر دو نفر آنها ارتباط برقرار کند زیرا نمی‌داند در نهایت چه کسی بعد از «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان خواهد شد.