بهره برداری از سامانه سپهتن در ۳ محور پرتردد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین حمیدی با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های برخط نظارتی بر روی ناوگان مسافری و باری کشور «سپهتن»، اظهار داشت: در گذشته کنترل خودروهای بار و مسافر، ناکارآمد بود اما با راه اندازی این سامانه موفق شدیم شیوه های قدیمی در کنترل بار و مسافر را حذف و نظارت های پلیس در حوزه جاده را از این طریق ارتقاء دهیم.

وی افزود: این سامانه در حوزه مسافربری به پلیس کمک می‌کند، حرکات راننده از طریق دوربینی که در داخل اتوبوس نصب است، به صورت لحظه ای، کنترل می شود.

سردار حمیدی ادامه داد: راننده قبل از حرکت، گواهینامه را در داخل سامانه مذکور قرار داده و بر اساس بانک اطلاعاتی موجود، مدارک و سوابق راننده، مجاز و غیرمجاز بودن، میزان کارکرد وی در رانندگی، سرعت ها و توقف های غیرضروری، تخلفات رانندگی، سوابق خودرو، معاینه فنی، مسیر و زمان حرکت، مبدا و مقصد و... نشان داده می شود.

رئیس پلیس راه کشور خاطرنشان کرد: با حذف توقف اتوبوس ها در جلوی پاسگاه های پلیس راه، توقف‌گاه‌های مناسبی در طول مسیر برای توقف این وسایل نقلیه در نظر گرفته شده تا مسافران بتوانند در آنها رفع خستگی داشته باشند.

وی با اشاره به ثبت تخلفات رانندگان در سیستم اجرایی پلیس راهور کشور، خاطرنشان کرد: از طریق این سامانه، کلیه اقدامات سنتی نظیر کنترل راننده در پاسگاه ها حذف خواهد شد، به گونه‌ای که دوربین به جای چشم پلیس، راننده را با گواهینامه مطابقت داده و یا حرکات و تخلفات وی را کنترل می‌کند.

وی ادامه داد: به جای توقف در جلوی پاسگاه ها در طول مسیر حرکت، توقف‌گاه‌هایی برای رانندگان و مسافران تعریف شده تا ملزم به استراحت باشند و از رانندگی مداوم و بدون استراحت جلوگیری شود.

سردار حمیدی خاطرنشان کرد: از طریق سامانه مذکور، کلیه اطلاعات اتوبوس، یک کیلومتر مانده به پاسگاه از طریق بسترهای مخابراتی کشور برای پاسگاه ارسال و افسر نگهبان پاسگاه نیز با مشاهده اطلاعات به دست آمده، خودرو متخلف را متوقف می‌کند. البته توقف و نظارت رندمی برای پاسگاه ها و تیم های گشتی همچنان به قوت خود باقی است.

این مقام انتظامی با اشاره به خدمات این سامانه در حوزه ترافیک، گفت: با توجه به بانک اطلاعاتی سامانه مذکور، پلیس های تخصصی نیز می توانند از اطلاعات آن در ماموریت های خود بهره ببرند؛ بر این اساس، تردد کلیه محموله ها و خودروهای باری تحت نظارت پلیس قرار گرفته و هرگونه توقف و خروج از مسیر قابل رصد و پیگیری است.

وی تاکید کرد: این سامانه، قطعا در کاهش سرقت، قاچاق و تخلفات کمک شایانی به پلیس های تخصصی می کند.

سردار حمیدی به بهره برداری سامانه نظارتی در کشورهای مختلف تحت عنوان کنترل هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: در صدد هستیم سامانه مذکور را در حوزه بار و مسافر کشور تسری دهیم.

وی افزود: این سامانه پس از اتوبوس ها بر روی ناوگان باری کشور نصب می‌شود تا ناوگان مزبور تحت نظارت پلیس قرار گیرد؛ بر این اساس اطلاعات بارنامه، صورت وضعیت ها و تردد کامیون‌ها و تریلرها خصوصا کامیون های حامل مواد خطرناک به صورت لحظه ای برای پلیس قابل رصد خواهد بود.

سردار حمیدی به بهره برداری سامانه مذکور در برخی از محورها نظیر تهران – مشهد، تهران – شیراز و تهران – خوزستان اشاره کرد و گفت: سامانه سپهتن در مابقی محورهای مواصلاتی کشور در حال نصب شدن است.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به قابلیت های این سامانه، گفت: تخلفات رانندگی، آنلاین و لحظه‌ای علاوه بر راننده که به صورت پیامک برای وی ارسال می‌شود به شرکت مزبور نیز اعلام می‌گردد؛ این سامانه به هیچ وجه قابل دستکاری نیست و کوچکترین تغییر آن بلافاصله به پلیس گزارش می‌شود.