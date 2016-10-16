به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از حسینیه اعظم زنجان، محمدجواد غم‌پرور با اشاره به اینکه مردم اقدام به اهدای وجه نقدی قربانی‌های نذری خود به حسینیه اعظم می‌کنند، اظهار کرد: در ۱۵ روز گذشته از محرم سال جاری وجوه نقدی ۲ هزار و ۳۳۳ گوسفند به حسینیه اعظم اهدا شده است.

وی تعداد گوسفندان زنده اهدا شده توسط مردم به حسینیه اعظم زنجان ۵ هزار و ۲۲۷ راس اعلام و اضافه کرد: در همین راستا ۲ هزار و ۱۶۵ راس دام از جمله گاو و گوسفند هم در مسیر حرکت دسته عزاداری روز هشتم ذبح شده است.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان ادامه داد: مجموع نذورات اهدایی به حسینیه طی این مدت ۹ هزار و ۷۲۵ راس بوده است.

غم پرور ضمن تشریح محل هزینه کرد نذورات مردمی گفت: امور عمرانی، فرهنگی، خریداری تجهیزات مورد نیاز و هزینه‌های نگهداری از جمله مهم‌ترین موارد هزینه کرد به شمار می‌رود.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان گفت: جمع وجوه حاصل از نذورات نقدی و احشام ۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان است.