تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی/الحاق ایران به سازمان کاکائو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "عبدالله آلبرت تواکوس مایری" وزیرامورخارجه ساحل عاج امروز با علی ربیعی وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی که ریاست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دوکشور را بر عهده دارد دیدار کرد.

ربیعی در این نشست به رشد اقتصادی بدون اشتغال در ایران اشاره واضافه کرد: تقویت اشتغال در دستورکار ما قرار دارد و ما به نظریه توانمند کردن انسان‌ها اعتقاد داریم و به این منظور آموزش‌های مهارتی را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم و در این زمینه آماده همکاری با ساحل عاج هستیم.

ربیعی پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک با ساحل عاج را به منظور پیشبرد برنامه‌ها مطرح کرد که با استقبال وزیرامور خارجه ساحل عاج روبرو و قرار شد تا این کمیسیون در اوایل سال ۲۰۱۷ با محورهای انتقال دانش فنی از ایران به ساحل عاج درزمینه های تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی کشوری، دارو، مسکن، گاز، انرژی، سیمان و ...تشکیل شود.

وی اضافه کرد : در فرصت باقی مانده برای تشکیل کمیسیون مشترک در سال ۲۰۱۷ سازوکار موارد مختلف بررسی و درخصوص آن‌ها مذاکرات انجام خواهد شد.

در ادامه این نشست همچنین وزیرامور خارجه ساحل عاج سازمان دهی محصول کاکائو را بسیار مهم دانست و گفت: اکنون مقر سازمان کاکائو درلندن است و درصورت عضویت کشورهایی مانند ایران، هندوستان و ترکیه والحاق آنان به سازمان، سازمان کاکائو می تواند به" آبیجان" پایتخت پیشین کشور ساحل عاج منتقل شود؛ ربیعی از پیشنهاد اولیه پیوستن ایران به این سازمان استقبال کرد و افزود: دراین مورد می توانیم با تولید کنندگان کاکائو در ایران نیز وارد مذاکره شویم.

"تواکوس مایری" نیز کشور خود را از لحاظ وسعت یک ششم و از نظر جمعیت یک سوم ایران بیان کرد و گفت : ساحل عاج اکنون ۴۰درصد کاکائوی دنیا را تولید می‌کند و دومین تولید کننده نارگیل در جهان به شمار می‌رود که اولین مولد قهوه در دنیاست و درتمام زمینه های یاد شده به اضافه بادام زمینی می‌توان در آن سرمایه گذاری کرد.

وزیر امورخارجه ساحل عاج همچنین نسبت به همکاری با ایران در زمینه مواد اولیه، انرژی، ساخت مسکن، کشاورزی، تولید کاکائو، حمل و نقل، اتوبوس و مینی بوس ...و نهادهای تحقیقاتی در زمینه های نام برده شده ابراز علاقه کرد و گفت: ما خواستار کمک‌های شما در زمینه های نفتی و گازی هستیم.

"تواکوس مایری" ادامه داد : در زمینه تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی کشوری هم مایل هستیم از تجربیات شما در این زمینه ها بهره مند شویم و بانک‌های زیرمجموعه وزارتخانه شما می‌توانند به عنوان خط اعتباری جهت پیشبرد برنامه هایمان موثر باشند.