۱۴ شیء عتیقه دوره هخامنشیان در راز و جرگلان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان از کشف ۱۴ قطعه اشیاء عتیقه مربوط به دوره هخامنشیان و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی جهانی اظهار کرد: در پی گزارش رسیده مبنی بر اینکه فردی با یک دستگاه خودروی پراید قصد جابجایی و انتقال اشیاء عتیقه و تاریخی را دارد، بلافاصله مأموران انتظامی برای صحتوسقم موضوع وارد عمل شدند.
وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و کلانتری مرکز راز و جرگلان پس از صحت موضوع و مستقر شدن در ایست و بازرسی دوراهی راز، موفق شدند خودروی حامل عتیقهها را شناسایی و متوقف کنند.
فرمانده انتظامی راز و جرگلان بابیان اینکه مأموران در بازرسی از خودروی پراید تعداد ۱۴ قطعه اشیاء عتیقه را کشف و ضبط کردند، بیان داشت: در این رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر شد.
سرهنگ جهانی با اشاره به اینکه عتیقههای کشفشده شامل تکههایی از کوزه سفالی، بشقاب، یک جام مسی و فنجان است، گفت: برابر اعلام کارشناسان میراث فرهنگی اشیاء کشفشده متعلق به دوره حکومت هخامنشیان است.
وی با اشاره به اینکه تمدن و هویت هر ملتی ریشه در میراث فرهنگی آن دارد، عنوان کرد: نیروی انتظامی قاطعانه با هرگونه قاچاق آثار باستانی مقابله و بر حفاظت از میراث گرانبهای ملت ایران تأکید دارد.
کشف سیگار قاچاق به ارزش ۲۲ میلیون ریال در راز و جرگلان
فرمانده انتظامی راز و جرگلان همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی پراید حامل ۳۰ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق به ارزش ۲۲ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ جهانی اظهار کرد: در پی گزارش رسیده مبنی بر ورود محموله سیگار قاچاق به شهرستان راز و جرگلان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
این مقام انتظامی تصریح کرد: اکیپی از مأموران انتظامی در محورهای مواصلاتی شهرستان راز و جرگلان مستقرشده و یک دستگاه خودروی پراید حامل بار مشکوک را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۳۰ هزار و ۶۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی راز و جرگلان بابیان اینکه در این خصوص یک متهم دستگیر شد، بیان داشت: در این رابطه پروندهای تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
کشف ۹۷ درصدی پروندههای فضای مجازی در خراسان شمالی
رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی خراسان شمالی با اشاره به کشف ۹۷ درصدی پروندهها، گفت: برداشتهای غیرمجاز در صدر جرائم اینترنتی استان در حوزه پلیس فتا است.
سرهنگ علی اعتمادی اظهار کرد: اینترنت، فضایی جهانی و بدون مرز و امنیت است که افرادی که از آن استفاده میکنند باید آگاهیهای لازم را داشته باشند و به علت ناآگاهی تعداد زیادی از کاربران اینترنتی، جرائم مختلفی در محیط سایبری اتفاق میافتد که به کاربران آسیبهای مختلفی میرساند.
این مقام انتظامی با اشاره به وظایف پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، بیان داشت: پلیس فتا، در فضای بدون مرز اینترنت که در آن اطلاعات با سرعت بسیاری ردوبدل میشود در راستای حفظ ارزشهای دینی و ملّی میپردازد.
وی تصریح کرد: کشف، رصد و برخورد با جرائم فضای سایبری، ایجاد امنیت برای کاربرانی که فعالیت سالم دارند و برخورد قانونی با مجرمان و افرادی که در این فضا افعال مجرمانه انجام میدهند از دیگر وظایف پلیس فتا بهحساب میآید.
سرهنگ اعتمادی بابیان اقدامات تخصصی پلیس فتا، گفت: پلیس فتا در ابتدا به رصد فضای مجازی پرداخته، سپس در صورت مشاهده وقوع تخلف، توسط اداره اطلاعات پلیس فتا بهراستی آزمایی میپردازد و در صورت لزوم به متخلفان تذکر میدهد.
رئیس پلیس فتای استان اضافه کرد: درصورتیکه مجرمی شناسایی شود نیز اداره مبارزه این پلیس بر اساس دستور مقام قضایی نسبت به دستگیری، بازداشت و حتی ضبط وسایل اقدام میکند و سپس اداره ادله دیجیتال نیز در راستای مستندسازی برای قوه قضاییه با بررسیهای مختلف اقدامات لازم را انجام میدهد.
این مقام انتظامی فعالیت مأموران این بخش را بر اساس رصد مستقیم فضای مجازی و گزارشهای مردمی دانست و گفت: برخوردهای ما ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فردی را دربر میگیرد و محدود به حوزه خاصی نیست.
وی اظهار کرد: پلیس فتا بهمحض اطلاع از وقوع جرم در فضای مجازی اقدام به شناسایی مجرم کرده و در کمترین زمان این کار را انجام میدهد.
اعتمادی با اشاره به پروندههای بررسیشده در پلیس فتا، گفت: طی ۶ ماه امسال حدود ۹۷ درصد پروندههای ورودی منجر به کشفشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش دارد.
رئیس پلیس فتای خراسان شمالی برداشتهای غیرمجاز اینترنتی را با ۳۷ درصد از عمدهترین جرائم به وقوع پیوسته در فضای مجازی اعلام کرد و افزود: جرائم غیراخلاقی با ۲۷ درصد و سایر جرائم نیز نظیر اخاذی، سرقت، تهدید و کلاهبرداری با ۳۴ درصد از جرائم به وقوع پیوسته در حوزه پلیس فتا است.
کاهش ۳۲ درصدی وقوع سرقت در شهرستان شیروان
فرمانده انتظامی شیروان از کاهش ۳۲ درصدی وقوع سرقت طی دهه اول ماه محرم در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ مسعود وحیدی اظهار کرد: کارکنان انتظامی شهرستان شیروان و اکیپهای گشتی محسوس و نامحسوس با تلاشها و فعالیتهای شبانهروزی موفق به کاهش ۳۲ درصدی انواع سرقتها در دهه اول محرم نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل شدهاند.
این مقام انتظامی تقویت گشت انتظامی و همکاری مردم را رمز موفقیت در پیشگیری از سرقت برشمرد و تصریح کرد: دانش انتظامی از مهمترین رموز موفقیت در اجرای مأموریت محوله در سازمان است که از طریق تجربیات غنی گذشته و تدبیر درصحنه عمل به دست میآید.
وی با اشاره به رعایت کردن نکات ایمنی در راستای کاهش سرقت منازل، اظهار کرد: در دهه اول محرم امسال نسبت به سال گذشته کاهش ۳۷ درصدی سرقت منازل با حضور گسترده گشتهای فعال و همکاری مردم را داشتهایم.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از کاهش ۶۷ درصدی سرقت مغازهها، ۵۷ درصدی سرقت اماکن خصوصی و هفتدرصدی سایر سرقتها خبر داد و گفت: اقدامات پیشگیرانه از سرقت در قالب آموزش و هشدارهای پلیسی بوده که از طریق توزیع بروشور، نصب بنر و آموزش همگانی در سطح مدارس، محلات و مساجد برای شهروندان انجامشده است.
وی با اشاره به افزایش ۵۳ درصدی کشفیات سرقت در دهه اول محرم نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیان داشت: مهمترین اولویت برنامههای پلیس اقدامات پیشگیرانه انتظامی از وقوع جرائم بر مبنای همکاری و تعامل با مردم است.
سرهنگ وحیدی از مردم این شهرستان خواست هرگونه پیشنهاد، انتقاد و شکایت خود را از طریق تلفن ۱۹۷ که بهصورت شبانهروزی فعال است، به این فرماندهی اطلاع دهند.
نظر شما