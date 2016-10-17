همایش گفتمان خانواده در فرهنگ رضوی در کرمان برگزار می شود

حسین اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از مشکلات جوامع امروزی اختلافات خانوادگی است که ناشی از کاهش ارزش های اسلامی در خانواده ها است.
وی توسعه فرهنگ اهل بیت(ع) را در موفقیت زندگی خانوادگی جوانان بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: باید این فرهنگ را در جامعه تبیین کنیم.
وی یکی از مسائل مهم در جوامع ایرانی را فرهنگ رضوی دانست که می تواند در ارتقا زندگی مردم تاثیر گذار باشد و خانواده ها را مستحکم کند.
اسحاقی افزود: همایش علمی پژوهشی گفتمان خانواده در فرهنگ رضوی جنوب کرمان در روز ۲۸ مهر ماه در جیرفت برگزار می شود.
وی گفت: در این همایش مقاله های تخصصی برگزار می شود و امیدواریم بتوانیم در ارتقا فرهنگ رضوی در بین خانواده ها تاثیر گذار باشد.
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