معرفی مواد مغذی که کمبودشان می تواند منجر به افسردگی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دریافتند کمبود برخی مواد مغذی می تواند علت بروز افسردگی باشد که در ادامه به آنها اشاره می شود.

کمبود آهن: مطالعات نشان می دهند زنان بیش از مردان مستعد ابتلا به افسردگی هستند چراکه مشکل کم خونی در زنان سنین ۲۵ تا ۴۵ سال بسیار متداول است. کمبود آهن هم موجب بروز افسردگی و احساس خستگی می شود.

زینک (روی): در طول چند دهه گذشته نتایج حداقل ۵ مطالعه نشان داده است که میزان زینک در بیماران مبتلا به افسردگی بسیار کم است. همچنین مشاهدات نشان داده است که مکمل های خوراکی زینک بسیار در روند درمان افسردگی موثر بوده است. بعلاوه زینک از سلول های مغز در مقابل آسیب احتمالی ناشی از رادیکال های آزاد حفاظت می کند.

اسید فولیک: پزشکان مشاهده کرده اند میزان اسید فولیک در افراد افسرده در مقایسه با افراد سالم ۲۵ درصد کمتر است. طبق مطالعات اگر قرص ضدافسردگی مصرف می کنید و از کمبود اسیدفولیک هم رنج می برید، نتایج درمان ضعیف خواهد بود. به گفته محققان، مصرف ۵۰۰ mcg اسیدفولیک در کنار داروهای ضدافسردگی موجب افزایش تاثیر روند درمان می شود.

کربوهیدرات ها: رژیم غذایی با میزان پایین کربوهیدرات در طولانی مدت و به منظور کاهش وزن می تواند منجر به افسردگی شود. چراکه تولید مواد شیمیایی سروتونین و تریپتوفان مغز که موجب ایجاد حس شادی می شود، از طریق غذاهای مملو از کربوهیدرات حاصل می شود.

پروتئین: مصرف پروتئین نه تنها برای حفظ تناسب اندام بلکه برای حفظ عملکرد مغز و سلامت روح و روان مهم است. چراکه بسیاری از انتقال دهنده های عصبی موجود در مغز از اسیدآمینه های تشکیل می شوند که در پروتئین ها وجود دارند.

اسیدهای چرب اُمگا۳: مغز یکی از اندام با بالاترین میزان لیپید یا چربی است. در حقیقت ماده خاکستری مغز حاوی ۵۰ درصد اسید چرب است. طبق مطالعات، اسیدهای چرب اُمگا-۳ می توانند به کاهش علائم افسردگی و بهبود خلق و خو کمک کنند.

ویتامین های B کمپلکس: طبق نتایج مطالعات، بیماران مبتلا به افسردگی بعد از درمان کمبود ویتامین B-کمپلکس شاهد بهبود در خلق و خوی خود بودند. این کمپلکس شامل ویتامین های B۱، B۲، B۶، B۱۲ و تیامین است. هم نوجوانان و هم افراد مسن دارای کمبود ویتامین B دچار تغییرات شناختی می شوند که می تواند منجر به افسردگی شود.

منیزیم: طبق یک مطالعه در سال ۲۰۱۲، زمانی که فرد دچار استرس می شود، ماده معدنی ای که به سرعت تمام می شود منیزم است که می تواند منجر به افسردگی و اضطراب شود. تحقیقات نشان داده است افزایش مصرف منیزیم از سلامت مغز حفاظت می کند.

ویتامین D: اگر به اندازه کافی در معرض نور صبحگاهی خورشید نیستید و رژیم غذایی تان فاقد منابع ویتامین D است، در معرض ریسک بالای ناشی از افسردگی قرار دارید. محققان دریافته اند بیماران مبتلا به افسردگی دارای میزان ناکافی ویتامین D هستند.