سومین روز از اجلاسیه کنگره ۳۰۰۰ شهید خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی با محوریت گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز این استان، صبح دوشنبه، ۲۶ مهرماه آغاز به کارکرده است.

سردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و علی‌اصغر فانی وزیر آموزش‌وپرورش از سخنرانان سومین اجلاسیه کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی خواهند بود.

مدعوین سومین روز از کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی از جامعه دانش‌آموزان و فرهنگیان استان هستند که برای تجدیدعهد و پیمان با شهدا و بهره‌گیری از فضای فرهنگی و معنوی کنگره، امروز دوشنبه در محل سالن اجلاس این کنگره حضور پیداکرده‌اند.

گفتنی است، تجلیل از زنان ایثارگر خراسان شمالی و بزرگداشت شهدای طلاب و دانشجو و همچنین اساتید شهید استان نیز ازجمله محورهای مهم کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی در روزهای دوم و سوم برگزاری بود.

کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی در حالی سومین روز از برگزاری خود را آغاز کرده است که تاکنون مدعوینی از جامعه زنان ایثارگر، طلاب و دانشجویان حوزه و دانشگاه و همچنین عموم مردم در مراسم شرکت کرده اند و سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و آیت‌الله رئیسی تولیت آستان قدس رضوی ازجمله سخنرانان این کنگره بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی نیز که مصادف با روز بزرگداشت شهید شوشتری و شهید محمدزاده از شهدای وحدت استان هستند با برنامه‌های ویژه این روز و با حضور مسئولان کشوری و لشکری در ۲۷ مهرماه جاری برگزار خواهد شد.

همچنین پیکر پاک و مطهر دو شهید گمنام که بعدازظهر امروز دوشنبه بر دوش مردم شهیدپرور بجنورد تشییع می‌شود، مزین بخش آیین اختتامیه کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی خواهد بود و فضای این کنگره معطر به عطر حضور این دو شهید گلگون‌کفن خواهد شد.

بنابراین گزارش، نمایشگاه رزمی و فرهنگی یاد یاران که در جنب سالن اجلاس این کنگره و در ۱۰۰ غرفه برپاشده است نیز باهدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و یادآوری فضای مقاومت و رشادت دلاور مردان خراسان شمالی در نیم‌قرن اخیر، پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

کنگره سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی، نخستین کنگره استانی و شانزدهمین کنگره در سطح ملی است که از ۲۴ مهرماه جاری در محل دهکده مقاومت بسیج بجنورد آغاز به کارکرده است و به مدت چهار روز ادامه دارد.