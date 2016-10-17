خبرگزاری ایلنا نوشت: آژانس شیشه ا ی روایتگر داستان زندگی حاج کاظم می باشد که دوست همرزمش عباس را پس از سال ها در یکی از خیابان های شلوغ تهران می بیند.

عباس با همسرش نرگس برای مداوای ترکشی که در گردن دارد عازم بیمارستان است. حاج کاظم که با اتومبیلش مسافرکشی می کند، او را به بیمارستان می برد و پزشک معالج وضعیت عباس را بحرانی تشخیص میدهد. و در ادامه اتفاقتی رخ می دهد.

به تازگی عکسی از این فیلم به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا که در سال ۷۶ تولید شده بود ،در فضای مجازی و کانهای تلگرامی دست به دست شده که تا کنون آن را ندیده اید.

در ادامه عکسی از پشت صحنه این اثر درخشان سینمایی که بعد از ۲۰ سال منتشر شد را مشاهده می کنید.