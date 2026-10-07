«۱۳۴۴ روز» آماده نمایش شد؛ روایتی از حواشی بیماری کرونا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «۱۳۴۴ روز» به کارگردانی محسن خان جهانی که ساخت آن بیش از سه سال طول کشیده است و حواشی بیماری کرونا در ایران را روایت می‌کند، آماده نمایش شد.

خان جهانی که پیش از این مستند دیگری به نام «A.B.C.D» را درباره بیماری کرونا ساخته است، تاکید دارد که مستند قبلی درباره تاثیرات عاطفی و احساسی بیماری کرونا بر مردم بود و فیلم جدیدش روایتی دیگر از تاثیرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کرونا را به چالش می‌کشد.

به گفته این مستندساز ساخت این فیلم بیش از سه سال زمان برده و چون قصد داشته است تمامی حواشی بیماری کرونا را به تصویر بکشد و با توجه به گستردگی مکان‌ها و راش‌ها، تدوین آن یک سال طول کشیده است.

عوامل مستند «۱۳۴۴ روز» عبارتند از کارگردان: محسن خان جهانی، تدوین: مهدی ایروانی و الهام گودرزی، تصویربردار :امیر جغتایی، مهیار میرجلالی و محمد حسنی، صدابردار: احمدرضا طایی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، آهنگساز: کیان کفائی پور، اصلاح رنگ و نور: مهدی ایروانی، مدیر تولید: مهدی صادقی و تهیه‌کننده: علی حسین خان جهانی.

محسن خان جهانی ساخت مستندهای چون «پیچ سرهنگ»، «بر سرخاک»، «یک میخ و چند کت»، «گزارش یک بازپرس»، «آزادراه»، «انتهای خیابان پاستور»، «صندلی شماره ۲۵۷»، «بُرد - برد»، «شهر پولکی»، «کلاه شیشه‌ای»، «یار دبستانی» و ... در کارنامه کاری خود دارد.