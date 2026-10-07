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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

لزوم آمادگی دستگاه‌های متولی برای اجرای راهداری زمستانی

لزوم آمادگی دستگاه‌های متولی برای اجرای راهداری زمستانی

اردبیل- ‌معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: کاهش ۱۸ درصدی تلفات جاده‌ای در اردبیل؛ معاون استاندار از همکاری راهداری و پلیس راه برای ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در نشست کمیسیون ایمنی راه‌های استان اظهار کرد: نیروهای راهداری و پلیس راه در همه محورهای مواصلاتی فعال هستند و تمام تلاش ما بر این است تا مردم از جاده‌ای ایمن بهره‌مند شوند.

‌وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، بر آمادگی دستگاه‌های متولی برای اجرای راهداری زمستانی تأکید کرد و افزود: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، همه دستگاه‌های مسؤول باید آمادگی لازم را برای ارائه خدمات مناسب به کاربران جاده‌ای داشته باشند.

‌معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با قدردانی از تعامل و همکاری راهداری و پلیس راه در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها ادامه داد: این همکاری‌ها در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای نقش مؤثری داشته و با کاهش ۱۸درصدی تلفات جاده‌ای، خوشبختانه ۲۷ نفر از تعداد متوفیان در استان کاسته شده است.

‌سبحانی با تبریک هفته فراجا، حضور و فعالیت پلیس در محورهای مواصلاتی را یکی از عوامل مهم در ارتقای نظم و ایمنی تردد عنوان کرد و گفت: راهداری استان نیز با اجرای پروژه‌های مختلف در حوزه ایمن‌سازی راه‌ها، نقش بسزایی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی سفرها داشته است.

کد مطلب 6970659

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