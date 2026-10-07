پایان نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان با معرفی استعدادهای برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد حامد جعفری، دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه سه‌شنبه چهاردهم مهرماه در آیین اختتامیه نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران که در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد، اظهار کرد: آنچه در یک رویداد آموزشی برای نوجوانان اهمیت دارد، تنها آشنایی با مفاهیم سینمایی نیست، بلکه قرار گرفتن آنها در موقعیتی واقعی برای تجربه کردن فرآیند فیلمسازی و همکاری با یکدیگر است.

وی با اشاره به سابقه حضور خود در دوره‌های مختلف المپیاد فیلمسازی افزود: تجربه حضور به عنوان مربی و همچنین داور در دوره‌های پیشین این رویداد، فرصت مناسبی برای شناخت ظرفیت‌های نوجوانان فراهم کرده و نشان می‌دهد که وقتی امکان تجربه عملی در اختیار آنان قرار می‌گیرد، استعدادهای متفاوتی مجال بروز پیدا می‌کنند.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با بیان اینکه سینما ذاتاً عرصه‌ای فردمحور نیست، ادامه داد: تولید یک فیلم به همکاری مجموعه‌ای از افراد نیاز دارد و نوجوانانی که از همین سن با مفهوم مشارکت در یک پروژه سینمایی آشنا می‌شوند، در واقع بخشی از مهم‌ترین مهارت‌های مورد نیاز این عرصه را در میدان عمل تجربه می‌کنند.

جعفری تصریح کرد: المپیاد فیلمسازی از این منظر صرفاً یک برنامه رقابتی یا آموزشی نیست، بلکه می‌تواند نوجوانان را با بخشی از واقعیت‌های تولید یک اثر تصویری مواجه کند؛ از ایده‌پردازی و شکل‌گیری نگاه اولیه تا همکاری برای رسیدن به یک نتیجه مشترک.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، ایجاد فرصت برای نوجوانان علاقه‌مند است تا در کنار آموزش، امکان ساخت اثر را نیز تجربه کنند و بدانند فیلمسازی مسیری است که با کار جمعی، تمرین، استمرار و یادگیری شکل می‌گیرد.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش تسهیلگری متولیان این حوزه گفت: مسئولیت ما این نیست که مسیر فیلمسازی را به جای نوجوانان طی کنیم؛ وظیفه اصلی، فراهم کردن شرایطی است که آنان بتوانند این مسیر را آغاز کنند، تجربه به دست آورند، اشتباه کنند، یاد بگیرند و در ادامه، آثار بیشتری تولید کنند.

جعفری خاطرنشان کرد: در این دوره از المپیاد با نوجوانانی مواجه شدم که ظرفیت و استعداد قابل توجهی دارند و همین موضوع اهمیت استمرار چنین رویدادهایی را بیشتر می‌کند.

وی ادامه داد: اگر یک دوره المپیاد تنها با برگزاری آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان پایان یابد، بخش مهمی از هدف این رویداد محقق نشده است؛ ارزش واقعی زمانی شکل می‌گیرد که تجربه‌ای که نوجوانان در این دوره کسب کرده‌اند، به انگیزه‌ای برای ادامه یادگیری و ساخت آثار تازه تبدیل شود.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تأکید کرد: امیدوارم حضور نوجوانان در این دوره، آغاز یک مسیر مستمر باشد و آنان در سال‌های آینده نیز فیلم بسازند و با جدیت بیشتری در عرصه سینما حضور پیدا کنند.

جعفری افزود: استعدادهایی که در المپیاد شناسایی می‌شوند، نیازمند فرصت، آموزش و تجربه‌های تازه هستند و استمرار ارتباط آنها با فضای فیلمسازی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی باشد که سینمای آینده کودکان و نوجوانان را با نگاه و تجربه خود پیش می‌برد.

وی افزود: تجربه حضور نوجوانان در نهمین المپیاد فیلمسازی، به یک خاطره کوتاه از دوران نوجوانی محدود نشود و بتواند به مرحله‌ای مؤثر در مسیر یادگیری، تجربه‌اندوزی و فعالیت جدی آنان در حوزه فیلمسازی تبدیل شود

در ادامه این مراسم از برگزیدگان در بخش‌های مختلف به شرح ذیل تجلیل شد

درخشش سه فیلم کوتاه در بخش آثار ارسالی

در بخش فیلم‌های ارسالی، سه اثر موفق به دریافت نشان‌های طلا، نقره و برنز شدند.

کوثر محمدی برای فیلم کوتاه عروسک نشان طلای این بخش را به دست آورد و کارین سرافراز با فیلم کوتاه ای ورجه در جایگاه برگزیده نقره قرار گرفت.

نشان برنز نیز به آنیسا هراتی برای فیلم سیاه‌وسفید اختصاص یافت.

نتایج این بخش، در کنار حجم بالای فیلم‌ها و ایده‌های رسیده، نشان‌دهنده آن است که المپیاد نوجوانان صرفاً محلی برای ارائه تولیدات سینمایی نوجوانان نیست و بخش مهمی از ظرفیت آن به کشف نگاه‌ها و استعدادهایی اختصاص دارد که می‌توانند در سال‌های آینده وارد جریان حرفه‌ای فیلمسازی شوند.

گروه زاون در صدر گروه‌های برگزیده

در بخش گروه‌های برگزیده، گروه زاون با مربیگری زهره زمانی موفق به کسب نشان طلا شد.

آناهیتا رحیمی، نازنین‌زهرا تیموری، امیرکیان یزدی، سجاد باخدا، روشنا اسلامی، امیرعلی فخریه کاشان و نادیا رهنمازفره اعضای این گروه بودند.

گروه هشت‌نما با مربیگری مهدی خرمیان نیز نشان نقره این بخش را دریافت کرد. اعضای این گروه شامل کارین سرافراز، سیده نگار آریان‌فر، پیمان مقدم سجاسی، آنیسا هراتی‌خو، نازنین آزادنیا، ابوالفضل حسنلو و زرتشت چاوشی بودند.

سه گروه در جایگاه برگزیدگان برنز

در سطح برگزیدگان برنز، سه گروه سینما توگراف، سپنتا و ما چند نفر مورد تقدیر قرار گرفتند.

گروه سینما توگراف با مربیگری عماد سلمانیان و حضور هادی سعیداوی‌نژاد، امیررضا رضازاده، امیرمحمد شفیعی، نسیم سرجه‌پیما، کوثر محمدی مزرعه، امیرعلی جلیلی و محمد تقی‌زاده، نشان برنز را به دست آورد.

گروه سپنتا با مربیگری سارا طالبیان و عضویت ماهور یارعلی، محمدامین حسینیان امیرخیز، شهراد دهقانی، رقیه عزیزآبادی، معصومه عاشوری، محمدحسین درویشی و تینا عباسی مقدم بیلندی نیز در جمع گروه‌های برگزیده برنز قرار گرفت.

همچنین گروه ما چند نفر با مربیگری اشکان چاوشی و با حضور صباسادات محمودی حسینی، هستی رسولی آزاد، وریا رصافی مانیزانی، سیدمحمد هاشمی، پوریا کاشانی‌فر، سما صادقی محمدی و حسنا نام‌آور، سومین گروه دریافت‌کننده نشان برنز این بخش بود.

المپیاد؛ مسیر شناسایی نسل تازه فیلمسازان نوجوان

حضور بیش از ۷۰۰ نوجوان از نقاط مختلف کشور و ثبت ۷۴۱ فیلم و ایده در دبیرخانه نهمین دوره، تصویری روشن از دامنه مشارکت نوجوانان در یک رویداد تخصصی فیلمسازی ارائه می‌دهد؛ ظرفیتی که در مرحله نهایی با حضور ۳۵ نوجوان منتخب و فعالیت گروه‌های مختلف دنبال شد.

ساختار المپیاد، علاوه بر رقابت میان آثار، زمینه‌ای برای قرار گرفتن نوجوانان علاقه‌مند به سینما در یک فرآیند تخصصی و گروهی فراهم می‌کند؛ فرآیندی که در آن ایده‌پردازی، تولید فیلم و کار گروهی می‌تواند بخشی از تجربه نخستین نسل آینده فیلمسازان کشور باشد.

بر این اساس، معرفی برگزیدگان نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران در اختتامیه این رویداد را می‌توان نقطه پایانی یک فرآیند چندمرحله‌ای دانست که از دریافت صدها ایده و فیلم آغاز شد و با انتخاب استعدادهای برتر در بخش فردی و گروهی به پایان رسید.

نهمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران شامگاه سه‌شنبه چهاردهم مهرماه در سالن سوره حوزه هنری با معرفی این برگزیدگان به کار خود پایان داد.