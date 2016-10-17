بینال ونیز با طعم موسیقی ایرانی/ تماشاگران به وجد آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه بینال شصتم ونیز یکشنبه شب ۲۵ مهر در حالی با اختصاص به موسیقی ایران برگزار شد که پائولو باراتا رئیس کل بینال ونیز، ایوان فدله آهنگساز، دبیر موسیقی بینال، کلدیو آمبروزینی مدیر هنری و رهبر اکس نوو آنسامبل، ایرج صهبایی آهنگساز، رهبر ارکستر و تنی چند از آهنگسازان، مدیران و استادان کنسرواتورهای موسیقی ایتالیا و تعدادی از تماشاگران میزبان این اجراها بودند.

برنامه اجرایی نمایندگان موسیقی ایران در بینال با عنوان «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» در دو بخش اجرا شد. در قسمت اول «دیوِرتیمنتو آنسامبل» به رهبری سندرو گُرلی روی صحنه آمد و با حضور میلاد محمدی سولیست تار، قطعه «صبا» برای تار و آنسامبل ساخته علیرضا فرهنگ را اجرا و در ادامه با حضور سامان صمیمی نوازنده کمانچه، کنسرتو کمانچه ساخته مهدی خیامی برای کمانچه و آنسامبل و با حضور کارن کیهانی نوازنده سنتور قطعه «نقطه‌ای بود و دگر هیچ نبود» اثر کارن کیهانی برای سنتور و آنسامبل را اجرا کرد.

بعد از پایان این بخش، میلاد محمدی سولیست تار، اجرای قطعه «صبا» با آنسامبل «دیوِرتیمنتو» را راهی جدید برای استفاده از تکنیک های تار دانست ضمن اینکه محمدرضا رئیسی نوازنده سازهای کوبه ای نیز برای حضور دوباره ایران در چنین رویدادی ابراز امیدواری کرد.

بخش دوم این برنامه به اجرای گروه موسیقی «مهر آیین» اختصاص داشت و با حضور سامان صمیمی کمانچه، میلاد محمدی تار، محمدرضا رییسی سازهای کوبه‌ای و کارن کیهانی سرپرست گروه و نوازنده‌ سنتور موسیقی دستگاهی ایرانی شامل آثاری از درویش‌خان و رضا محجوبی اجرا شد.

ایوان فدله دبیر شصتمین بینال ونیز در حاشیه این اجراها ضمن دیدار با نوازندگان و آهنگسازان کشورمان، اجرای موسیقی ایران را یکی از بهترین کنسرت های بینال ونیز دانست و از اجرای موفق نوازندگان کشورمان قدردانی کرد.

کارن کیهانی آهنگساز و نوازنده سنتور نیز در حاشیه این اجرا گفت: یکی از ویژگی های این کنسرت، استفاده نکردن از سیستم صوتی بود که امری رایج در اجرای آثاری با سازهای ایرانی نیست به طوری که ما توانستیم از قابلیت های صوتی سازهایمان در مقابل آنسامبلی متشکل از سازهای کلاسیک استفاده کنیم. همچنین در بخش موسیقی دستگاهی نیز بدون استفاده از میکروفن به اجرا پرداختیم که این مساله با استقبال زیادی از سوی متخصصان حاضر در سالن و حتی تماشاگران روبرو شد.

سامان صمیمی نوازنده کمانچه نیز بعد از اجرای گروه «مهر آیین» در بینال موسیقی ونیز بیان کرد: به نظر من حضور موزیسین ها و آهنگسازان ایرانی در بینال ونیز اتفاق بزرگ تاریخی برای هنر موسیقی ایران است.

وی ادامه داد: در همراهی با گروه موسیقی «مهر آیین» با اجرای آثاری از قدما توانستیم رویکرد جدیدی به قابلیت های سازی مان داشته باشیم به طوری که برای اولین بار بدون استفاده از سیستم صوتی به اجرا پرداختیم که امیدوارم این مساله قدم اولی باشد برای اینکه بدانیم سازهای ما چه قابلیت‌هایی می تواند داشته باشد. به هر صورت امیدوارم حضور ایران برای اولین بار در بینال موسیقی ونیز قدم خیری باشد برای موسیقی ایران و بتواند شروعی باشد که دیگر موزیسین ها و نوازندگان ایرانی نیز راه پیدا کنند و ایران از این به بعد حضور پررنگی در این فستیوال داشته باشد.

در پایان اجرای پروژه موسیقی ایران در شتصمین بینال موسیقی ونیز، هنرمندان، استادان آکادمی های موسیقی و مخاطبان این کنسرت، با نوازندگان و آهنگسازان ایرانی دیدار و گفتگو کردند. نمایندگان موسیقی ایران در بینال ونیز، امروز با حضور در فستیوال اپرتو ایتالیا پروژه‌ «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» را در شهر رجواِمیلیای ایتالیا نیز اجرا خواهند کرد.