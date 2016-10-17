«باغ زمستان» نویسنده اتریشی نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ویژه مرکز فرهنگی شهر کتاب در هفته جاری، به نقد و بررسی رمان «باغ زمستان» نوشته والری فریتش نویسنده اتریشی اختصاص دارد.
والری فریتش از نویسندگان و هنرمندان معاصر اتریش است که در سال ۱۹۸۹ در گراتس متولد شده و در زمینه تئاتر و فیلمنامه نیز فعالیت دارد. در سال ۲۰۱۲ کتاب «جهان، اعضای داخلی بدن من است» از فریتش منتشر شده که برای نوشتن این کتاب و عکسهای آن به کشورهای اتیوپی، پرو، بولیوی، روسیه، کرواسی، یونان، ویتنام، مالزی، آلمان، بنگلادش، کوبا، ماداگاسکار، هندوستان، رومانی، بلغارستان، مولداوی، مراکش، میانمار، نیجریه، بنین، توگو و غنا سفر کرده است.
در سال ۲۰۱۵ رمان او با نام «باغ زمستان» منتشر شده است. این نویسنده در طی سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ موفق به دریافت چندین جایزه و بورسیه شده است.
نشست ویژه شهر کتاب روز چهارشنبه ۲۸ مهر از ساعت ۱۸ به داستانخوانی والری فریتش و بحث و گفتوگو درباره «عکاسی و ادبیات» و «ادبیات معاصر اتریش» اختصاص دارد که با حضور والری فریتش و علیاصغر حداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود و ورود به آن برای علاقهمندان آزاد است.
خاقانی از نگاه خاقانی
اما روز چهارشنبه ۲۸ مهر، نشست دیگری هم در شهر کتاب برگزار می شود که مربوط به سلسله برنامه های درس گفتارهایی درباره خاقانی است.
درباره خاقانی فراوان سخن گفتهاند اما به نظر میرسد که بهترین راه برای شناخت او، تحلیل سخنان او درباره خودش بدون هیچ پیشفرض و پیشداوری است. خاقانی در قطعات خود بیشتر از دیگر قالبهای شعری در باب وضعیت روحی و روانی و ویژگیهای شخصیتی خود سخن گفته است. تحلیل دقیق ۳۱۹ قطعه کوتاه و بلند در دیوان خاقانی، مخاطب را به خوبی با او آشنا میکند.
سیوششمین و سیوهفتمین نشست از مجموعه درسگفتارهایی درباره خاقانی، روز چهارشنبه ۲۸ مهر و ۵ آبان از ساعت ۱۶:۳۰ به تحلیل و شناخت خاقانی از نگاه خاقانی اختصاص دارد که با سخنرانی ایرج شهبازی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود.
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