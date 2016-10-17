اعلام نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری آمار تخصصی بانک مرکزی نیست 

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه اعلام آمارهای تخصصی دستگاه های مختلف تنها باید در حوزه تخصص آنها صورت گیرد، گفت: من به عنوان دبیر شورای ملی آمار اعلام می کنم که اعلام شاخص هایی همچون تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و هزینه درآمد به هیچ عنوان آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست و این بانک باید آمارهای تخصصی بانکی همچون مانده مصارف و منابع، نقدینگی و هزار یک و مسئله بانکی را اعلام کند.

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اختلاف آماری رشد اقتصادی فصل بهار میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران افزود: انتظار ما این است که در شورای عالی آمار، پرونده این اختلاف آماری بسته شود و این شورا دقیقاً بگوید چه کسی با چه تعریفی، آماری همچون تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و هزینه درآمد را اعلام کند.

وی تصریح کرد: اندازه گیری و سنجش آب و هوای تمام کشور با سازمان هواشناسی است، ولی برخی از افراد هم ممکن است در خانه خود دماسنج داشته باشند اما آمار آنها به معنای دمای هوای سراسر کشور نیست و بر همین اساس امیدواریم شورای عالی آمار در این زمینه تصمیم گیری کند.

پارسا ادامه داد: منتظر هستیم که شورای عالی آمار اعلام کند که شاخص‌هایی همچون تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را بانک مرکزی اعلام کند یا مرکز آمار. اگرچه اگر هر نهاد دیگری به غیر از مرکز آمار این آمار را اعلام کند، خلاف قانون است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه با توجه به اعلام آمارهای تخصصی بانکی و پولی از سوی بانک مرکزی، آیا قرار است مرکز آمار ایران در صورت تائید شورای عالی آمار، فیلدهای جدید آماری داشته باشد؟ اظهارداشت: ما به هیچ عنوان به جای بانک مرکزی آمار سپرده، منابع و مصارف بانکی و نقدینگی را اعلام نمی کنیم و البته کلمه «تخصصی» نباید بهانه شود که برخی دستگاه ها اقدام به اعلام آمارهای تخصصی مرکز آمار ایران کنند.

پارسا به برگزاری جلسه مسئولان سرشماری نفوس و مسکن با رئیس جمهور اشاره و خاطرنشان کرد: رئیس جمهور هم اعلام کردند که مرکز آمار در بسیاری از کشورهای دنیا مسئول ارائه آمار است و تنها در ۳ درصد کشورها، تورم را بانک مرکزی اعلام می کند. ضمن اینکه فقط ۸ درصد کشورهای دنیا اعلام آمارهای اقتصادی را به بانک مرکزی سپرده اند.

وی به اختلاف میان آمار اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اشاره و خاطرنشان کرد: با ۹۵ درصد اطمینان می‌گویم تفاوت معناداری میان بانک مرکزی و مرکز آمار وجود ندارد. اما سبد مورد بررسی مرکز آمار و بانک مرکزی برای تورم کاملاً متفاوت بوده، وزن کالاها و نقاطی که از آنها آمارگیری می‌شود متفاوت است و بنابراین اختلاف ممکن است بین آمار اعلامی دو دستگاه وجود داشته باشد. اما هر دو آمار کاملاً صحیح است و نباید در آن شک کرد.

ثبت نام اینترنتی ۷.۲ میلیون خانوار در سرشماری

پارسا همچنین در مورد جزییات آخرین آمار ثبت نام های اینترنتی در سرشماری نفوس و مسکن گفت: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی تا ساعت شش امروز صبح ۷میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار معادل ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سرشماری نفوس و مسکن به صورت اینترنتی شرکت کرده اند.

رییس مرکز آمار ایران افزود: فردا آخرین مهلت ثبت نام در سرشماری به صورت اینترنتی است و این مهلت تمدید نمی شود.