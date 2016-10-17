حمایت از جریانهای افراطی در قاره سبز؛ اتهام جدید اروپا به روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، رهبران اتحادیه اروپا قرار است اطلاعات امنیتی درباره اتهام روسیه در حمایت از احزاب و جنبش های مختلف راست افراطی در اروپا را بررسی کنند.

سران اتحادیه اروپا در نشستی که قرار است در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اکتبر (۲۹ و ۳۰ مهر) برگزار شود، درباره این اتهام روسیه گفت و گو خواهند کرد.

یکی از دیپلمات ها به روزنامه فایننشال تایمز گفت: این مساله یک نگرانی جدی است و به یک نگرانی برای موجودیت (اتحادیه) بدل شده است.

دستگاه های اطلاعاتی اتحادیه اروپا، روسیه را به مداخله در امور داخلی کشورهای استونی، لتونی، لیتوانی، مجارستان، فرانسه و هلند متهم می کنند.

این وضعیت در حالی است که وال استریت ژورنال نیز در گزارشی از تصمیم آمریکا و انگلیس برای اعمال تحریم علیه روسیه خبر داد و نوشت: «جان کری» وزیر امور آمریکا که به لندن سفر کرده گفت: آمریکا افزایش تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل حمله به مناطق تحت سیطره مخالفان در حلب سوریه بررسی می‌کند.

وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بوریس جانسون، همتای انگلیسی خود در لندن گفت: روسیه و نظام بشار اسد باید بفهمند که هرگز نمی‌توانند جنگ را نهایی کنند.

جانسون نیز گفت: روس‌ها به تدریج درک می‌کنند که ما فشارهایی را علیه آن‌ها اعمال می‌کنیم و مسئله مهم ادامه فشارها است.

از سوی دیگر منابع نزدیک به صدر اعظم آلمان اعلام کردند، آنگلا مرکل قصد دارد موافقت دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در خصوص تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به خاطر نقشش در جنگ داخلی سوریه به دست آورد.

مساله تحریم‌ها قرار است در نشست روز پنج شنبه و جمعه اتحادیه اروپا به بحث گذاشته شود. در حال حاضر آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه روسیه به خاطر الحاق شبه جزیره کریمه به مسکو در سال ۲۰۱۴ میلادی و به خاطر حمایتش از جدایی طلبان شرق اوکراین اعمال کرده‌اند.