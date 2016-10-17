به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی زاده در مراسم رونمایی از دستگاه اتوماتیک قطع کن گاز که با حضور دست اندرکاران مدیریت بحران شهری برگزار شد، گفت:دستگاه اتوماتیک قطع کن گاز، محصول مشترک مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی و بخش خصوصی است که دارای کاربرد قطع گاز و جلوگیری از بروز آتش سوزی در ساختمان‌ها به هنگام وقوع زلزله با قدرت تشخیص و پردازش شتاب است.

وی افزود: در مرکز تحقیقات به کاهش خطرپذیری و افزایش ایمنی شهروندان توجه می‌شود چرا که ایران ازنظر خطرات طبیعی خصوصاً زلزله بسیار آسیب‌پذیر است و ۷۰ درصد شهرهای کشور با خطر زلزله بالا مواجه هستند.

وی همچنین گفت: با وجود اینکه ۱ درصد جمعیت جهان را داریم در ۴۰ سال گذشته ۳۰ درصد زلزله‌های با تلفات ۱۰ هزار نفر در ایران رخ‌داده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: در کنار پرداختن به بخش سازه‌ای باید به اجزا غیرسازه‌ای نیز توجه خاصی شود که عدم مقاومت کافی آن‌ها آثار جمعی زیادی دارد که یکی از آنها سیستم لوله‌کشی و انتقال گاز در شهر، خانه و صنایع است.

وی افزود: عملکرد این سیستم هوشمند طبق مبحث آیین‌نامه ایمنی ۲۸۰۰ ساختمان و کمیته های تخصصی مبحث مقرارت ملی ساختمان صورت گرفته و به تایید شرکت ملی گاز ایران نیز رسیده است.

شکرچی زاده بابیان اینکه آتش‌سوزی ناشی از گاز بسیار آسیب‌رسان است، گفت: زلزله سان‌فرانسیسکو با بزرگی هشت ریشتر ۳ هزار نفر کشته داشته و زلزله بزرگ کره جنوبی نیز نشان داده که آتش‌سوزی پس از زلزله بسیار خطرساز است و بر این اساس، استاندارد قطع گاز تدوین‌شده که آخرین نسخه آن سال ۲۰۰۶ عرضه شد.

این مقام مسئول توضیح داد:دستگاه قطع کن گاز می تواند سیستم امواج زلزله را تحلیل کرده و عمل قطع گاز را به‌سرعت انجام دهد. در همین راستا، همزمان با عرضه این محصول به بازار، استفاده از آن در خط لوله برخی از ساختمان‌ها اجباری می‌شود تا شاهد ارتقای ایمنی ساختمان‌ها در زمان وقوع زلزله و سوانح طبیعی در شهرها باشیم.

وی اضافه کرد: دستگاه مزبور برقی است، اما با قطع برق، باطری‌های آن شروع بکار می‌کنند تا دستگاه بتواند در زمان مورد نیاز جریان گاز را به صورت اتوماتیک قطع کند.

شکرچی زاده افزود: یکی از مزایای این دستگاه این است که ۸۰ درصد آن در داخل کشور ساخته شده است. این دستگاه هوشمند با مطالعات بخش سازه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با استفاده از تجارب بین‌المللی تولید شده و انتظار می‌رود با استفاده از این دستگاه، گام‌های مثبتی در مدیریت بحران و کاهش تلفات سوانح طبیعی از جمله زلزله در کشور برداشته شود.