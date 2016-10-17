اعتراض شورای صنفی به تصمیم دولت/ افزایش بلیت منتفی شد

همایون اسعدیان رییس شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز دوشنبه ۲۶ مهر ماه شورای صنفی نمایش تنها به مساله نمایش داده نشدن تعدادی از فیلم ها در ایام سوگواری امام حسین (ع) پرداخته شد. در واقع در مصوبه جلسه گذشته شورای صنفی نمایش، تصمیم گرفته شد تا فیلم های «هیهات»، «اروند» و «کربلا جغرافیای یک تاریخ» بتوانند در روزهای عزاداری نیز در سینماهای کشور اکران شوند. این امر سابقه چند ساله دارد و اجازه اکران فیلم هایی که از نظر موضوعی مناسب این ایام بود در سال های اخیر صادر می شد.

وی ادامه داد: متاسفانه قبل از ایام سوگواری، مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مستقل از شورای صنفی نمایش اعلام کردند که سینماها در این ایام تعطیل است و هیچ فیلمی نباید نمایش داده شود. این امر که بدون اطلاع شورای صنفی نمایش صورت گرفت به عنوان دخالت در کار شورا در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت چرا که برای این تصمیم گیری هیچ هماهنگی با شورا صنفی نمایش صورت نگرفته بود.

کارگردان فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» تاکید کرد: با توجه به اینکه در یک سال گذشته و در بسیاری از موارد ما با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراهی و هماهنگی داشتیم و مواردی که این دوستان به ما اعلام می کردند رعایت کردیم و به نتایج خوبی هم رسیده بودیم، انتظار داشتیم برای اعمال چنین تصمیمی مدیران دولتی ما را در جریان بگذارند و دلایل خود را برای اکران نکردن فیلم ها به ما اعلام کنند.

اسعدیان بیان کرد: متاسفانه چنین مشورتی از سوی دولت صورت نگرفته است و همین مساله باعث اعتراض اعضای شورای صنفی نمایش شد. در جلسه امروز دوشنبه ۲۶ مهر ماه، هیچ مصوبه صنفی مورد بررسی قرار نگرفت و تصمیم گرفته شد تا هفته آینده در جلسه ای با حضور حبیب ایل بیگی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی این مسائل مورد بررسی قرار گیرد و بعد از آن شورا به کار خود ادامه دهد.

رییس شورای صنفی نمایش گفت: تمام تلاش ما در این سال ها این بوده است که خانه سینما و شورای صنفی نمایش کار خود را مستقل از دولت انجام دهد، ما این هماهنگی را با نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم و دوستان در این وزارتخانه مشکلات و معذورات خود را بیان کرده اند و ما نیز سعی کرده ایم تصمیم هایی بگیریم که درست و منطقی باشد اما تعطیلی سینماها در ایام سوگواری بدون هماهنگی با ما رخ داد و ما نسبت به آن اعتراض داریم.

وی تاکید کرد: معتقدم نیستیم که دولت نباید نظر خود را بیان کند، بلکه معتقدیم دولت باید نظر خود را بگوید و نظر آن در شورا مطرح شود و به تفاهم با دولت برسیم نه اینکه دولت مستقل و بدون اطلاع ما عمل کند.

اسعدیان در پایان در مورد بررسی افزایش قیمت بلیت های سینما گفت: بررسی این مساله در شورای صنفی نمایش در حال حاضر منتفی است و احتمالا برای سال آینده افزایش قیمت بلیت ها مورد بررسی قرار می گیرد.