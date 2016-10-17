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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

فرمانده لشگر نهم زرهی عراق: نیروها در ۲ کیلومتری الحمدانیه هستند

فرمانده لشگر نهم زرهی عراق: نیروها در ۲ کیلومتری الحمدانیه هستند

فرمانده لشگر نهم زرهی عراق از پیشروی نیروها در محور الکویر و استقرار این نیروها در دو کیلومتری الحمدانیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، سرلشگر قاسم جاسم نزال فرمانده لشگر نهم زرهی عراق گفت: نیروهای عراقی دو کیلومتر بیشتر با الحمدانیه در محور الکویر بیشتر فاصله ندارند.

وی افزود: دشمن بمب، تله انفجاری، خاکریز و خندق برای کُند کردن پیشروی نیروهای ما که در دو کیلومتری از الحمدانیه قرار دارند، ایجاد کرده است اما؛ کارشناسان خنثی سازی بمب و مواد منفجره این مشکل را حل می کنند.

قاسم جاسم نزال بیان کرد:  تروریستهای داعش در محورهای عملیات شکست خورده اند و از مقابل نیروهای عراقی فرار می کنند. تلفاتی نداشته ایم و روحیه نیروها در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی افزود: نیروها سه هدف را دنبال می کنند؛ نخست، آزاد سازی منطقه الحمدانیه و سپس حرکت به سوی موصل و روستاهای مجاور. ما تله های کارگذاشته شده از سوی دشمن را کنار می زنیم و پیشروی می کنیم.

کد مطلب 3798203

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