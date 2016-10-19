سوءاستفاده از اظهارات «ترامپ» و نظرسنجی درباره تقلب در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، در نظرسنجی نشریه پولیتیکو و موسسه آماری مورنینگ کنسالت، ۴۱ درصد از رایدهندگان با اظهارات دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری امریکا، مبنی بر احتمال شکست وی در انتخابات به خاطر «تقلب گسترده» در فرایند رایگیری، موافقند.
دونالد ترامپ روز یکشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته بود: رسانههای دروغگو و تحریفگر که از هیلاری دغلکار حمایت میکنند، عامل تقلب در انتخابات هستند و در بسیاری از مراکز اخذ رای، تقلب میشود.
هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات، رقیب ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری است.
براساس این نظرسنجی، ۷۳ درصد از رایدهندگان حزب جمهوریخواه – که حامی ترامپ هستند – بر این باورند که نامزد جنجالی این حزب احتمالا به خاطر وقوع تقلب در فرایند اخذ آرا، از پیروزی محروم خواهد شد.
این در حالیست که تنها ۱۷ درصد از حامیان حزب دموکرات معتقدند در انتخابات تقلب صورت میگیرد. حدود ۶۰ درصد از مجموع رایدهندگان میگویند «ضروری است» که مسئله تقلب در انتخابات مطرح شود زیرا رأیدهندگان متقلب یا اقدامات احتمالی دولتهای خارجی میتواند صحت انتخابات را زیر سوال ببرد.
در این نظرسنجی که از ۲۲ مهر تا ۲۴ مهر برگزار شد، یکهزار و ۹۹۹ رایدهنده شرکت کردند.
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