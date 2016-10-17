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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۳

وزارت خارجه عراق:

یک هیأت عالی‌رتبه ترکیه‌ای امروز به بغداد سفر می‌کند

یک هیأت عالی‌رتبه ترکیه‌ای امروز به بغداد سفر می‌کند

«أحمد جمال» ضمن تأیید خبر سفر یک هیأت ترکیه ای متشکل از مقامات عالیرتبه این کشور به بغداد، گفت: این هیأت به منظور رایزنی درباره نحوه عقب‌نشینی نیروهای تُرک از خاک عراق عازم بغداد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «أحمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق در سخنانی اعلام کرد: یک هیأت ترکیه ای متشکل از مقامات عالی رتبه این کشور به بغداد سفر می کند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: قرار است در این سفر، درباره نحوه عقب نشینی نیروهای ترک از خاک عراق بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.

سخنگوی وزارت خارجه عراق همچنین افزود: این سفر به درخواست رسمی دولت ترکیه صورت می گیرد.

گفتنی است، سفر هیأت ترکیه ای به عراق در حالی است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه امروز اعلام کرده بود: ما از موصل خارج نمی شویم و چه بخواهند و چه نخواهند، در عملیات آزادسازی این شهر مشارکت می کنیم.

کد مطلب 3798319

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