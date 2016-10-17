به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «أحمد جمال» سخنگوی وزارت خارجه عراق در سخنانی اعلام کرد: یک هیأت ترکیه ای متشکل از مقامات عالی رتبه این کشور به بغداد سفر می کند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: قرار است در این سفر، درباره نحوه عقب نشینی نیروهای ترک از خاک عراق بحث و تبادل نظر صورت پذیرد.

سخنگوی وزارت خارجه عراق همچنین افزود: این سفر به درخواست رسمی دولت ترکیه صورت می گیرد.

گفتنی است، سفر هیأت ترکیه ای به عراق در حالی است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه امروز اعلام کرده بود: ما از موصل خارج نمی شویم و چه بخواهند و چه نخواهند، در عملیات آزادسازی این شهر مشارکت می کنیم.