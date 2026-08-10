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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

برگزاری رزمایش ملی «خونخواهان پدر امت» ویژه دختران امام رضایی در مشهد

برگزاری رزمایش ملی «خونخواهان پدر امت» ویژه دختران امام رضایی در مشهد

مشهد- سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از برگزاری رزمایش ملی «خونخواهان پدر امت» ویژه دختران امام رضایی از ۱۸ تا ۲۳ مردادماه در مشهد مقدس خبر داد.

حجت‌الاسلام مرتضی همتی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این رزمایش اظهار کرد: «رزمایش ملی خونخواهان پدر امت» با هدف فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی مؤثر دختران نوجوان در خونخواهی امام شهید ایران و تبدیل این رویکرد به کنش‌های واقعی فرهنگی و رسانه‌ای در شهر و محله طراحی شده است.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این رزمایش شش‌روزه با حضور مجموعه‌های تربیتی دختران نوجوان از سراسر کشور برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در کنار برنامه‌های تربیتی و معرفتی، از ظرفیت‌های زیارتی و فرهنگی مشهد مقدس نیز بهره‌مند خواهند شد.

وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی این رزمایش، عبور از برنامه‌های صرفاً مناسبتی و رسیدن به کنشگری واقعی نوجوانان است؛ به همین منظور تلاش شده است نوجوانان در فرایند ایده‌پردازی، طراحی و اجرای اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای نقش اصلی را بر عهده داشته باشند.

همتی‌فر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رزمایش گفت: برگزاری نشست‌های تربیتی و معرفتی، بهره‌مندی از اساتید و منتورهای حوزه نوجوان، اجرای برنامه‌های مهارتی، تولید محتوای فرهنگی و رسانه‌ای، شبکه‌سازی میان مجموعه‌های نوجوان و طراحی عملیات‌های فرهنگی از جمله برنامه‌های این رزمایش است.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مجموعه‌های تربیتی شرکت‌کننده علاوه بر حضور در برنامه‌های مشترک رزمایش، این امکان را دارند که متناسب با ظرفیت و مأموریت خود، برنامه‌های اختصاصی تربیتی، فرهنگی و رسانه‌ای را نیز اجرا کنند.

وی با بیان اینکه مشهد مقدس ظرفیت ویژه‌ای برای برگزاری چنین برنامه‌هایی دارد، تصریح کرد: حضور در جوار بارگاه نورانی امام رضا(ع)، فرصت ارزشمندی برای پیوند میان زیارت، تربیت و کنشگری نوجوانان فراهم می‌کند و تلاش داریم این ظرفیت در خدمت رشد و نقش‌آفرینی دختران نوجوان قرار گیرد.

همتی فر افزود: در این رزمایش خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی، پشتیبانی اجرایی و فرهنگی و بهره‌مندی از ظرفیت اساتید و منتورهای حوزه نوجوان برای مجموعه‌های شرکت‌کننده پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: این رزمایش از ۱۸ تا ۲۳ مردادماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود و از مجموعه‌های تربیتی دختران نوجوان، هیئت‌های نوجوان، حلقه‌های تربیتی، گروه‌های فرهنگی و مسجدی و مجموعه‌های مردمی دعوت می‌کنیم برای حضور در این حرکت ملی اعلام آمادگی کنند.

وی تأکید کرد: با توجه به محدود بودن ظرفیت اسکان، پذیرش مجموعه‌ها بر اساس زمان اعلام آمادگی و تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد.

کد مطلب 6913227

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