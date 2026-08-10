برگزاری رزمایش ملی «خونخواهان پدر امت» ویژه دختران امام رضایی در مشهد

حجتالاسلام مرتضی همتیفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این رزمایش اظهار کرد: «رزمایش ملی خونخواهان پدر امت» با هدف فراهم کردن زمینه نقشآفرینی مؤثر دختران نوجوان در خونخواهی امام شهید ایران و تبدیل این رویکرد به کنشهای واقعی فرهنگی و رسانهای در شهر و محله طراحی شده است.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این رزمایش ششروزه با حضور مجموعههای تربیتی دختران نوجوان از سراسر کشور برگزار میشود و شرکتکنندگان در کنار برنامههای تربیتی و معرفتی، از ظرفیتهای زیارتی و فرهنگی مشهد مقدس نیز بهرهمند خواهند شد.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهای اصلی این رزمایش، عبور از برنامههای صرفاً مناسبتی و رسیدن به کنشگری واقعی نوجوانان است؛ به همین منظور تلاش شده است نوجوانان در فرایند ایدهپردازی، طراحی و اجرای اقدامات فرهنگی و رسانهای نقش اصلی را بر عهده داشته باشند.
همتیفر با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در این رزمایش گفت: برگزاری نشستهای تربیتی و معرفتی، بهرهمندی از اساتید و منتورهای حوزه نوجوان، اجرای برنامههای مهارتی، تولید محتوای فرهنگی و رسانهای، شبکهسازی میان مجموعههای نوجوان و طراحی عملیاتهای فرهنگی از جمله برنامههای این رزمایش است.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مجموعههای تربیتی شرکتکننده علاوه بر حضور در برنامههای مشترک رزمایش، این امکان را دارند که متناسب با ظرفیت و مأموریت خود، برنامههای اختصاصی تربیتی، فرهنگی و رسانهای را نیز اجرا کنند.
وی با بیان اینکه مشهد مقدس ظرفیت ویژهای برای برگزاری چنین برنامههایی دارد، تصریح کرد: حضور در جوار بارگاه نورانی امام رضا(ع)، فرصت ارزشمندی برای پیوند میان زیارت، تربیت و کنشگری نوجوانان فراهم میکند و تلاش داریم این ظرفیت در خدمت رشد و نقشآفرینی دختران نوجوان قرار گیرد.
همتی فر افزود: در این رزمایش خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی، پشتیبانی اجرایی و فرهنگی و بهرهمندی از ظرفیت اساتید و منتورهای حوزه نوجوان برای مجموعههای شرکتکننده پیشبینی شده است.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: این رزمایش از ۱۸ تا ۲۳ مردادماه در مشهد مقدس برگزار میشود و از مجموعههای تربیتی دختران نوجوان، هیئتهای نوجوان، حلقههای تربیتی، گروههای فرهنگی و مسجدی و مجموعههای مردمی دعوت میکنیم برای حضور در این حرکت ملی اعلام آمادگی کنند.
وی تأکید کرد: با توجه به محدود بودن ظرفیت اسکان، پذیرش مجموعهها بر اساس زمان اعلام آمادگی و تکمیل ظرفیت انجام خواهد شد.
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