کمیته امداد مدرسه انسان‌ سازی و سرمایه‌ گذاری برای آینده کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان با تبیین جایگاه معنوی کارکنان کمیته امداد، اظهار کرد: شما مدیران و کارکنان کمیته امداد همچون طبیبی هستید که نگاهش تنها به بهبود حال بیمار است؛ با این تفاوت که بیمار شما، نیازمند آبرومندی است که دست نیاز به سمت شما دراز کرده است.

وی با اشاره به سخنی از مرحوم حاج میرزا حسین نوری، استاد شیخ عباس قمی، مبنی بر اینکه «هیچ مستحبی به اندازه زیارت امام حسین(ع) فضیلت ندارد»، افزود:

در روایات، گره‌گشایی از کار مردم عملی هم‌سنگ و حتی دارای فضیلتی بالاتر معرفی شده است؛ بنابراین کارکنان کمیته امداد در موقعیتی قرار دارند که ظاهر آن یک وظیفه اداری است، اما حقیقت آن توفیق اجباری برای دستگیری از بندگان خداست.

اخلاق‌مداری؛ ابزار مؤثرتر از منابع مالی

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به محدودیت‌های مالی این نهاد، تصریح کرد: ممکن است مسئولان کمیته امداد نتوانند به تمامی مطالبات مردم پاسخ مالی دهند، اما در مقابل، ابزاری دارند که بسیار مؤثرتر از پول است و آن رفتار و اخلاق آنان است.

امام جمعه رشت افزود: گاهی تنها شنیدن حرف دل یک نیازمند و تکریم او، آرامشی به وی می‌دهد که از واریزی‌های نقدی ارزشمندتر است. نباید اجازه دهید محدودیت بودجه بر کیفیت برخورد با ارباب‌رجوع تأثیر منفی بگذارد.

حفظ آبروی نیازمندان؛ اصل نخست خدمت

آیت‌الله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود، حفظ آبروی خانواده‌ها را اصل نخست خدمت‌رسانی دانست و تأکید کرد: هرگاه نیازمندی به شما مراجعه کرد، احترامش را با جان و دل حفظ کنید. نباید اجازه دهید کوچک‌ترین برخورد تند در ادارات صورت گیرد. همه ما در پیشگاه خدا مسئولیم که حرمت این بندگان حفظ شود.

کمیته امداد؛ مدرسه انسان‌سازی

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به رشد شخصیت‌های برجسته کشور از بدنه کمیته امداد در سال‌های نخست انقلاب، خاطرنشان کرد: کمیته امداد یک مدرسه انسان‌سازی است. بسیاری از کسانی که امروز در جایگاه‌های فوق‌تخصص پزشکی یا مدیریت‌های کلان کشور هستند، روزی از مددجویان این نهاد بوده‌اند. این نشان می‌دهد کار شما سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و باید با قوت و اخلاص ادامه یابد. شش