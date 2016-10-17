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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۴۰

هشدار ترامپ درباره تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

هشدار ترامپ درباره تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با هشدار درباره تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از تقلب گسترده در جریان این انتخابات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اظهاراتی در خصوص تقلب گسترده در نتایج انتخابات این کشور هشدار داد.

«دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز در پیام توئیتری خود اعلام کرد: تقلب گسترده ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری به انجام خواهد رسید. نمی دانم چرا سران حزب جمهوریخواه آنچه در حال وقوع است را انکار می کنند؟

وی در ادامه این پیام توئیتری تأکید کرد: همه با هم باید تلاش کنیم در انتخابات پیروز شویم؛ چرا که نمی توانیم دوباره شرایط کنونی را تحمل کنیم.

کد مطلب 3798535

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