آمریکایی های ثروتمند باید مالیات بیشتری بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۲۰۱۶، در جریان سخنرانی امروز خود در تگزاس گفت که با افزایش مالیات آمریکایی های ثروتمند موافق است و در عوض از کاهش مالیات دریافتی از مابقی آمریکایی ها حمایت می کند.

وی در مصاحبه اخیر خود با شبکه ای بی سی اعلام کرد: من می خواهم (مالیات) بیشتری پرداخت کنم و شما این را می دانید که ثروتمندان مایلند (مالیات) بیشتری بپردازند.

گفته می شود «ترامپ» که هفته گذشته توانست دو رقیب هم حزبی باقیمانده بر سر راه خود را کنار بزند، حال به عنوان تنها باقیمانده جدی جبهه جمهوریخواهان به دنبال متحد کردن اعضای حزب جمهوریخواه به نفع خود است.

اما مشکل اینجاست که شکافی بزرگ بین رهبران جمهوریخواهان در حمایت و یا عدم حمایت از «ترامپ» میلیونر ایجاد شده است. از جمله می توان به «پائول ریان» اشاره کرد که فاصله خود را به خصوص پس از اظهارات «ترامپ» مبنی بر لزوم عدم صدور مجوز به مسلمانان برای ورود به آمریکا، به شکل معنا داری از وی حفظ کرد.