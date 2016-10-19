به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «ماتریوشکا» با بازی و کارگردانی پارسا پیروزفر پیش از این در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت و با ۴۹ اجرا و ۱۱ هزار و ۱۸۱ تماشاگر و فروش ۳۶۴ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان در روز جمعه ۱۶ مهرماه به اجرای عمومی خود پایان داد.



این نمایش که بر اساس ۸ داستان کوتاه آنتون چخوف شکل گرفته پیش‌تر در شهرهای مختلف آمریکا و کانادا نظیر لس‌آنجلس، سن‌دیگو، برکلی، تورنتو، مونترآل و ونکوور نیز اجرا شده بود. پیروزفر در این نمایش به تنهایی ایفاگر بالغ بر ۲۰ نقش است.

به دلیل استقبال مخاطبان و اینکه هنوز متقاضیانی موفق به تماشای نمایش «ماتریوشکا» نشده بودند، قرار است این اثر نمایشی از ابتدای آذرماه سال جاری در تماشاخانه پالیز بار دیگر روی صحنه برود.



نورالدین حیدری ماهر به عنوان مدیرتولید و برنامه‌ریز نمایش «ماتریوشکا» در کنار پارسا پیروزفر حضور دارد.



«ماتریوشکا» پنجمین تجربه کارگردانی پیروزفر پس از نمایش‌های «هنر»، «گلن گری گلن راس»، «سنگ‌ها در جیب‌هایش» و «بر پهنه دریا» است.