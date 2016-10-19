هلاکت سرکرده داعش در شرق موصل/پسرعموی «أبوبکر البغدادی» کشته شد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل واقع در استان نینوا از حدود ساعت ۵:۰۰ بامداد روز دوشنبه با دستور رسمی «حیدر العبادی» فرمانده کل نیروهای مسلح عراق آغاز شد.

وزیر توسعه آلمان: اتحادیه اروپا از عملیات آزادسازی «موصل» عراق بیشتر حمایت کند

«مولر» وزیر توسعه آلمان در گفتگو با گروه رسانهای «فونکه» بر لزوم حمایت بیشتر اتحادیه اروپا از عملیات آزاد سازی شهر «موصل» در عراق تاکید کرد.

وی با اشاره به آغاز عملیات آزادسازی موصل از روز دوشنبه هفته جاری با دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اظهار داشت: با شروع عملیات آزادسازی موصل، پیش بینی می شود که بر تعداد پناهجویانی که از عراق به سمت کشورهای اروپایی گسیل می شوند، افزوده شود؛ مسأله ای که باید با تدبیر لازم با آن برخورد کرد.

وزیر آلمانی همچنین افزود: آمریکا و ترکیه به نوعی از آنچه که در عراق روی می دهد،حمایت کرده اند.

مولر گفت: برلین در کنار اتحادیه اروپا به حمایت از آزادسازی موصل می پردازد.

وقوع انفجار مهیب در نزدیکی ساختمان استانداری نینوا

یک انفجار مهیب در نزدیکی ساختمان استانداری نینوا در مرکز شهر موصل اتفاق افتاد.

بر اساس این گزارش، تاکنون هیچ خبری در خصوص جزئیات این انفجار منتشر نشده است.

این انفجار در حالی رخ داد که ارتش و حشد الشعبی عراق همچنان به پیشروی های خود در شهر موصل در چارچوب عملیات بزرگ آزادسازی این شهر ادامه می دهند.

اشتاین مایر: باید برای روزهای بعد از آزادسازی موصل برنامه ریزی کرد

«فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه اظهار داشت: با توجه به اینکه نمی دانیم عملیات آزادسازی موصل تا چه زمانی به طول بینجامد، پس باید برای روزهای آتی آزادسازی موصل برنامه ریزی کرد.

وی در ادامه گفت: آلمان در برقراری ثبات در تکریت و الرمادی مشارکت داشت، اکنون این دو شهر به آرامش نسبی رسیده اند و باید به بهبود وضعیت در موصل شتافت.

وزیر امور خارجه آلمان افزود: وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد آلمان آمادگی خود را برای مشارکت در عملیات آزادسازی موصل اعلام کرده اند.

اشتاین مایر اعلام کرد: آلمان بیشترین کمک های دوستانه را تاکنون در اختیار عراق قرار داده است.

کنترل نیروهای عراقی بر روستای «کانی حرامی» در موصل

ارتش و نیروهای «حشد الشعبی» در عراق همچنان به پیشروی های گسترده خود در شهر موصل ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، ارتش و نیروهای مردمی در جریان این پیشروی ها، روستای کانی حرامی در منطقه «النمرود» را به کنترل خود درآوردند.

طبق اعلام رسانه های عراقی، تسلط نیروهای این کشور بر روستای کانی حرامی پس از سلسله درگیری های شدید با تکفیریهای داعش اتفاق افتاد.

خبر دیگر اینکه استاندار بغداد تمامی نهادهای پزشکی در این استان را موظف به پیگیری روند درمانی رزمندگان آسیب دیده در نبرد موصل که به بغداد منتقل شده اند، کرد.

احتمال استفاده داعش از تسلیحات شیمیایی در موصل

چند تن از مقامات آمریکایی در گفتگو با رویترز ضمن بیان این مطلب عنوان داشتند: آمریکا انتظار دارد که داعش برای عقب راندن نیروهای ارتش عراق در عملیات موصل از تسیحات شیمیایی استفاده کند.

به گفته این مقامات که رویترز اشاره ای به نام آنها نکرده، در همین رابطه نیروهای آمریکایی حاضر در عراق شروع به جمع آوری پوکه های فشنگ ها و دیگر مهمات استفاده شده از سوی داعش کرده و آزمایشاتی را بر روی آنها انجام می دهند تا مطمئن شوند که آیا داعش از تسلیحات شیمیایی استفاده می کند یا خیر.

برهمین اساس در یک گزارش محرمانه در تاریخ پنجم اکتبر، نیروهای آمریکایی این نکته را تائید کرده اند که عامل گاز سولفور خردل را در تسلیحات استفاده شده از سوی داعش مشاهده کرده اند.

به گفته این مقامات، داعش از این تسلیحات علیه نیروهای آمریکایی یا ائتلاف استفاده نکرده بلکه از آنها در جنگ با نیروهای عراقی استفاده کرده است.

به گزارش مهر، به نظر می رسد که این گزارش رویترز بیشتر شبیه نشان دادن راه فرار و رهایی از حملات سنیگن ارتش عراق باشد. در همین رابطه روز گذشته ارتش سوریه و «سرگئی لاوروف» درباره انتقال نیروهای داعش از موصل به سوریه هشدار داده و حتی خبرهایی نیز در این رابطه منتشر شد که عربستان و آمریکا راهی امن را برای خروج نیررهای داعش از موصل و انتقال آنها به سوریه آماده می کنند.

هلاکت سرکرده داعش در «السلامیه»

در ادامه این عملیات، نیروهای ارتش عراق «عمار احمد الهویدی» یکی از سرکرده های داعش در منطقه «السلامیه» را به هلاکت رساندند.

از سوی دیگر، نیروهای الحشد الشعبی و پلیس اتحادیه عراق دو خودرو بمب گذاری شده در منطقه «یجوان» را کشف و خنثی کردند.

پسرعموی سرکرده ارشد داعش کشته شد

در همین حال، طبق آخرین گزارش‌ها «ابو هاجر» پسر عموی «أبوبکر البغدادی» سرکرده ارشد داعش، در اطراف شرقاط به دست نیروهای حشد الشعبی کشته شد.

این در حالی است که «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق بار دیگر بر عدم حضور نیروهای خارجی در عملیات آزادسازی موصل تأکید کرد.

الجعفری: از دموکراسی در جهان دفاع می کنیم

«إبراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق در سخنانی به نبرد این کشور با تروریست های تکفیری داعش اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط تأکید کرد که این کشور در مبارزه با گروه تروریستی ـ تکفیری داعش، از «دموکراسی» در سراسر جهان دفاع می کند.

الجعفری همچنین تصریح کرد: داعش، ما را مورد هجوم قرار داد و اکنون در برابر آن از خود دفاع می کنیم.

هشدار ترکیه به اتباع خود در خصوص سفر به عراق

وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای، به اتباع این کشور نسبت به هرگونه سفر به عراق پس از آغاز عملیات آزادسازی موصل در این کشور، هشدار داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است که هشدار این وزارتخانه شامل حال برخی استان های عراق از جمله «دهوک»، «أربیل» و «سلیمانیه» نمی شود.

این وزارتخانه همچنین از اتباع خود که در حال حاضر در عراق به سر می برند، خواسته است تا از تردد در مناطق مختلف این کشور مگرر در صورت ضرورت، خودداری کنند.

وزارت خارجه ترکیه همچنین به اتباع خود توصیه کرده است تا به اقلیم کردستان بروند. این وزارتخانه گفته است: اقلیم کردستان نسبت به دیگر مناطق عراق امن تر است.

بحران سوریه و آزادسازی موصل محور گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه ای وی روز سه شنبه در گفتگویی تلفنی تحولات بحران سوریه و عملیات آزادسازی موصل را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بنا بر بیانیه کرملین، دو طرف در این گفتگوی تلفنی پیرامون حل و فصل بحران سوریه به تبادل نظر پرداختند. پوتین در این گفتگو بر اهمیت تضمین جداسازی معارضان معتدل سوری از تروریست های گروه موسوم به «جبهه النصره» تاکید کرد.

روسای جمهور روسیه و ترکیه در این تماس تلفنی همچنین پیرامون عملیات آزادسازی شهر «موصل» عراق به گفتگو پرداختند.

کرملین همچنین اعلام کرد که رهبران دو کشور در چارچوب مذاکرات دو طرف که دهم اکتبر جاری در استانبول برگزار شد ادامه توسعه همکاری های دوجانبه در زمینه های سیاسی، تجاری، اقتصادی و سایر زمینه ها را مورد بحث قرار دادند.

آمادگی ناتو برای اجرای دوره های آموزش نظامی در عراق

«سازمان پیمان آتلانتیک شمالی»- ناتو- در حال تدارک و آماده سازی خود برای حضور در عراق جهت اجرای دوره های آموزشی در این کشور خاورمیانه ای از ژانویه ۲۰۱۷ است.

«ابراهیم جعفری» وزیر امور خارجه عراق روز سه شنبه از مقر فرماندهی ناتو دیدن کرد و با «ینس استولتنبرگ» دبیرکل این سازمان دیدار و گفتگو کرد.

در بیانیه منتشره ناتو آمده است: «دبیرکل ناتو موفقیت نیروهای امنیتی عراق را در بازپس گیری سرزمینهای کلیدی از گروه تروریستی داعش ستود. وی بر تعهد ناتو در ارائه آموزشها و ظرفیت سازی در عراق که مورد درخواست حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور و مورد توافق متحدان در نشست ورشو بود، تأکید کرد. متحدان اکنون در حال طرح ریزی حضور ناتو در عراق هستند که اجرای دوره های آموزشی در داخل این کشور را از آغاز ژانویه ۲۰۱۷ ممکن می سازد».

طبق این بیانیه، استولتنبرگ در مورد اهمیت عملیات موصل علیه تروریستهای داعش صحبت کرد و افزود که «هواپیمای سیستم کنترل و هشدار هوابرد» (آواکس) ناتو به زودی به ائتلاف ادعایی آمریکا علیه داعش در عراق ملحق می شود.

آزادسازی ۳۵۲ کیلومتر از جنوب موصل/رهایی صد خانواده از بند داعش

فرماندهی پلیس فدرال عراق از پاکسازی و آزادی ۳۵۲ کیلومتر مربع از مناطق جنوب شهر موصل در چارچوب عملیات آزادسازی این شهر که از بامداد دوشنبه آغاز شده است، خبر داد.

سرتیپ «رائد شاکر جودت» فرمانده پلیس فدرال عراق اعلام کرد که یگان های این پلیس از زمان آغاز عملیات نظامی در استان نینوا ۳۵۲ کیلومتر مربع از جنوب موصل را پاکسازی و آزاد کردند.

رائد شاکر جودت همچنین روز سه شنبه از آزادی بیش از صد خانواده تحت گروگان گروه تروریستی داعش در جنوب موصل خبر داد.

جودت در بیانیه ای اعلام کرد که پلیس فدرال عراق بیش از صد خانواده را که در روستای الجونیه از توابع بخش الشوره در جنوب موصل در بند گروه تروریستی داعش بودند، آزاد کرد.

وی همچنین از آزادی کامل این روستا توسط نیروهای تحت امر خود خبر داد.

از سوی دیگر نیروهای عراق دو روستای «الصعویه» و «المهندس» در جنوب موصل را آزاد کردند.

مقتدی صدر: آماده حمایت از ارتش عراق در مبارزه با تروریستها هستیم

«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق روز سه شنبه با تعدادی از رهبران حشدالشعبی و گروه های مقاومت این کشور در نجف اشرف دیدار و آخرین تحولات عراق را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

مقتدی صدر در نشست خبری پس از این دیدار بر آمادگی برای حمایت از ارتش عراق در مبارزه با تروریست ها تاکید کرد. وی گفت: ما برای مواجهه با دخالت ترکیه در عراق اقداماتی را در نظر داریم که آن را با برگزاری تظاهرات آغاز کردیم و منتظر سایر اقدامات باشید.

«هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق نیز اظهار داشت: عراق تنها توسط عراقی ها آزاد می شود و ماموریت اصلی ما آزادسازی اراضی از داعش و خلاص شدن از این غده سرطانی و بازگشت آوارگان است.

«ابومهدی المهندس» معاون فرمانده نیروهای حشدالشعبی نیز اعلام کرد که این نیروها در عملیات آزادسازی شهر موصل مشارکت دارند و تنها ارتش وارد این شهر خواهد شد. وی همچنین بر پایبندی به موضع دولت، پارلمان و مردم عراق در مخالفت با حضور نیروهای ترکیه در خاک این کشور تاکید کرد.

ابراز امیدواری «پوتین» نسبت به موفقیت عراقی ها در عملیات موصل

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه در گفتگوی تلفنی با «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش را مورد بحث و بررسی قرار داد.

بنا بر بیانیه کرملین، در این گفتگوی تلفنی دیدگاه های دو طرف پیرامون آغاز عملیات آزادسازی موصل از سوی نیروهای عراق مورد تبادل نظر قرار گرفته و پوتین نسبت به موفقیت ارتش عراق و متحدانش در آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش ابراز امیدواری کرد.

بنا بر این بیانیه، رئیس جمهور روسیه در این گفتگوی تلفنی بر حمایت از تلاش های دولت عراق در ریشه کنی تروریسم بین المللی که تضمینی برای حفظ حاکمیت و امنیت اراضی این کشور است تاکید کرد.

آمریکادرصدد تامین گذرگاههایی برای انتقال داعش ازموصل به سوریه است

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه اعلام کرد که آمریکا و متحدانش درصدد تامین گذرگاه های امن برای انتقال تروریست های داعش از موصل به سمت اراضی سوریه هستند.

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه روز سه شنبه با صدور بیانیه ای تاکید کرد که نقشه آمریکا با آغاز عملیات نظامی ارتش عراق برای آزادی موصل از سیطره داعش و فرار عناصر این گروه در پی حملات ارتش عراق روشن شده است.

این بیانیه می افزاید که هدف از تامین این گذرگاه ها حفظ عناصر داعش از یک سو و تقویت حضور آنها در داخل اراضی سوریه از سوی دیگر است تا به این ترتیب بتوانند شرایط میدانی جدیدی را در منطقه شرقی سوریه به سمت دیرالزور، الرقه و تدمر اعمال کنند.

فرماندهی ارتش سوریه در بیانیه خود تاکید کرد که هرگونه تلاش برای عبور از مرزهای سوریه به مثابه تجاوز به حاکمیت این کشور است و هرکسی که اقدام به این کار کند تروریست بوده و با تمام امکانات موجود با وی برخورد خواهد شد.

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