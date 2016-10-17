فیلم/ انتقال نیرو و تجهیزات نظامی به شهر «موصل»

بین الملل: وزارت دفاع عراق، ویدیویی را از انتقال خودروها، تجهیزات و نیروهای نظامی به سوی موصل منتشر کرد.