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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

فیلم/ انتقال نیرو و تجهیزات نظامی به شهر «موصل»

فیلم/ انتقال نیرو و تجهیزات نظامی به شهر «موصل»

بین الملل: وزارت دفاع عراق، ویدیویی را از انتقال خودروها، تجهیزات و نیروهای نظامی به سوی موصل منتشر کرد.

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کد مطلب 3797612

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