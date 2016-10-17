https://mehrnews.com/xGhHj ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴ کد مطلب 3797612 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴ فیلم/ انتقال نیرو و تجهیزات نظامی به شهر «موصل» بین الملل: وزارت دفاع عراق، ویدیویی را از انتقال خودروها، تجهیزات و نیروهای نظامی به سوی موصل منتشر کرد. دریافت 17 MB کد مطلب 3797612 کپی شد مطالب مرتبط کنترل نیروهای عراقی بر ۴ روستای دیگر در شرق موصل دیدار «ینس استولتنبرگ» و «ابراهیم الجعفری» در بروکسل عملیات آزادسازی موصل دست کم چند هفته ادامه خواهد داشت هلاکت سرکرده داعش در شرق موصل/پسرعموی «أبوبکر البغدادی» کشته شد برچسبها عراق موصل عملیات آزادسازی موصل
نظر شما