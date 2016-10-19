پیرامون نمایشگاه عکس «پرسه در قاب» هنرمند خالق اثر در گفت و گو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: عکس های مستند اجتماعی با موبایل در این نمایشگاه حاصل سه سال عکاسی با تلفن همراه است که به شیوه عکاسی خیابانی انجام پذیرفت.

حمیدرضا زمانیان که زاده ۱۳۶۴ شیراز است دلیل انتخاب دوربین عکاسی موبایل را برای ثبت و مشاهده را سهل و ممتنع بودن عنوان کرد و افزود: تلفن همراه برای عکاسی امکان نزدیک شدن به سوژه را فراهم می سازد و می توان این را نقطه قوت دوربین عکاسی تلفن همراه برشمرد.

وی در عین حال سختی عکاسی با موبایل را هم مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: چنانچه احساس می کردم سوژه ای از بابت قرار گرفتن در مقابل لنز دوربین موبایل راحت نیست از گرفتن آن عکس صرف نظر می کردم، اما گاهی نیز با عنوان کردن اینکه از موضوع دیگری عکس خواهم گرفتم، سوژه را شکار می کردم.

او که در نخستین تجربه برپایی نمایشگاه انفرادی ۶۴ عکس را در شکل های مختلف در قاب و شاسی قرار داده، بیان کرد: این تعداد قاب عکس که بر روی شاسی های ۳۰ در ۳۰ یا ۲۰ در ۲۰ قرار گرفته از میان دست کم ۵۰۰ عکس انتخاب شده اند.

زمانیان شیوه انتخاب عکس های نمایشگاه «پرسه در قاب» را اعلام کرد و گفت: در انتخاب عکس ها با دستچین کردن آثار به تعدادی از دانشجویان و علاقه مندان هنر، فلسفه و ادبیات مراجعه کردم و با نظر آنها این تعداد عکس برای نمایش همگانی انتخاب شد.

این دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی تفاوت عکاسی با دوربین حرفه ای و ثبت عکس توسط دوربین تلفن همراه را در حس صمیمیتی که با موبایل شکل می گیرد دانست و اظهار کرد: از نظر تکنیکی گرچه عکاسی با دوربین های حرفه ای در سطح غیرقابل مقایسه ای قرار دارد، اما حس صمیمیتی که با عکاسی توسط موبایل شکل می گیرد مزیتی است که ممکن است دوربین های عکاسی حرفه ای نداشته باشند. از سویی حساسیت کمتری نیز از سوی جامعه نسبت به تلفن موبایل هنگام عکاسی دیده می شود. این درحالیست که برای ثبت قسمتی از زندگی دوربین موبایل در جایگاه بهتری قرار دارد.

اوکه عکاسی را خودآموخته دنبال کرده ادامه داد: به خاطر ماهیت رشته تحصیلی ام برای ابراز و بیان خود به عکاسی روی آوردم و در این راه برای کسب دانش و تجربه عکاسی با خواندن کتاب و دیدن فیلم های آموزشی تجربه به دست آوردم.

زمانیان افزود: اولین بار با عکاسی خیابانی توسط کتاب «عکاسان و عکاسی»(وازریک درساهاکیان جوئلن ک. بلاند) آشنا شدم و در ادامه با خواندن کتاب های عکاسی، آشنایی بیشتری با نوع خیابانی عکاسی یافتم. البته مطالعه در زمینه فلسفه عکاسی نیز به من ایده می دهد و تلاش می کنم از عادی بودن زندگی روزرپمره چیزهایی را جدا کنم.

این عکاس جوان رابطه ادبیات و عکاسی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در ادبیات داستانی عنصر روایت و شخصیت پردازی از اهمیت برخوردار است؛ پیرامون عکاسی نیز هنگامی که در خیابان عکاسی انجام می گیرد برای من کار به نحوی است که در پی شخصیت های داستانی هستم که عمدتا در ادبیات و سینما آنان را تجربه کرده ام.

او که عنوان می کند پرتره های خیابانی را با وسیله ثبت و مشاهده با دوربین عکاسی حرفه ای هم دنبال کرده، گفت: آنچه در نمایشگاه «پرسه در قاب» به مخاطب ارایه می شود به شیوه ایست که معمولا قاب در اکثر عکس ها پرسه می زند.

نمایشگاه عکس های حمیدرضا زمانیان با عنوان «پرسه در قاب» جمعه ٣٠ مهر ساعت ١٦ افتتاح و نمایشگاه تا ٦ آبان ادامه دارد.

ساعت بازدید این نمایشگاه که در نگارخانه سروناز صبح ها از ٩ تا ١٣ و عصرها از ١٧ تا ٢١:٣٠ به نشانی قصردشت بعداز کوچه ۸۸ است.