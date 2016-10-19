به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه کارگروه حفاظت از یوز آسیایی که به همت نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، سمن های محیطی زیستی، پارک ملی توران و با حضور روسای اداره راه و شهرسازی، راهور ناجا، منابع طبیعی و محیط زیست و سمن‌های محیط زیستی در حالی اوایل مهرماه کار خود را آغاز کرد صبح چهارشنبه نصب تابلوهای هشدار دهنده مسیر تردد یوز آسیایی درمحور میامی-میاندشت و در جوار اتوبان مشهد-تهران نخستین خروجی این نشست محسوب می شود.

با مشاهده پنج قلاده یوز آسیایی در مهرماه ۹۵ و در جوار منطقه پارک ملی توران امیدها یکبار دیگر برای یافتن تعداد بیشتری از این گونه نادر جانوری در بین دوستداران محیط زیست افزایش یافت اما باید به یاد داشته باشیم که در سال ۹۴ همین تعداد یوز بر اثر تصادفات رانندگی در محورهای منتهی تهران و مشهد تلف شدند و برای جلوگیری از رویدادهای مشابه نصب علایم هشدار دهنده به رانندگان عبوری یکی از راهکارها بیان می شود.

مردم به تابلوهای هشدار دهنده توجه کنند

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی پیرامون این موضوع در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نصب تابلوهای هشدار دهنده مسیر تردد یوز آسیایی، گفت: حفاظت از این گونه نادر جانوری که یکی از تنها زیستگاه‌های آن در جهان در شهرستان‌های شاهرود و میامی وجود دارد وظیفه و رسالتی بر گردن همه ما است.

سید حسن حسینی شاهرودی بیان داشت: نصب تابلوهای هشدار دهنده در کنار طرح های پیشنهادی مانند احداث روگذر و راه فرعی در زمره مواردی است که توسط مسئولان و دوستداران محیط زیست مطرح و در نهایت برای نخستین گام نصب هشت تابلوی هشدار دهنده در حاشیه محور تهران-مشهد و در منطقه یوز خیز میاندشت صورت گرفت.

وی افزود: امیدواریم مردم به این تابلوها دقت کنند چرا که امروز تصادف رانندگی نخستین عامل کشتار یوزها است و ما اگر بتوانیم عوامل انسانی را از یوزها دور نگه داریم شاید بتوانیم در حفظ و حراست آن موفق باشیم.

نجات یوز وظیفه‌ای همگانی

عضو خانه ملت همچنین گفت: مردم و سمن‌های زیست محیطی نقش بسزایی در مراقبت از جمعیت رو به زوال یوز آسیایی دارند و امیدواریم بتوانیم مشارکت بیش از پیش مردم را در این زمینه جذب کنیم.

حسینی شاهرودی بیان داشت: تصمیمات به موقع و تدابیر مثبت برای نجات یوزپلنگ در صورتی موثر واقع می شود که عوامل انسانی دخیل در حیات این گونه نادر جانوری کمر همت به حفظش ببندند و در غیر این صورت پروژه‌های نگهداری از این جانور نمی تواند کارساز باشد در این راستا نقش مردم و سازمان های محیط زیستی می تواند بسیار موثر باشد.

وی افزود: در این خصوص آموزش‌های شناخت و حفاظت از این گونه نادر از کودکی و فرهنگ سازی تردد با احتیاط در مکان‌هایی که امکان مشاهده این گونه نادر جانوری است می تواند موثر باشد.

در نهایت مجموعه تلاش های صورت گرفته برای حفظ یوز به عوامل طبیعی نیز بستگی دارد امروز سگ ها گله، کمبود غذا به دلیل خشکسالی، پراکندگی جمعیتی به دلیل یافتن غذا، تصادفات جاده ای، شکار و ... جمعیت یوزهای آسیایی را مورد تهدید قرار می دهند که در این باره نیز باید چشم به آینده دوخت.