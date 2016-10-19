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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

پخش زنده مناظره ترامپ و کلینتون از سه شبکه تلویزیون ایران

پخش زنده مناظره ترامپ و کلینتون از سه شبکه تلویزیون ایران

شبکه های خبر، العالم و پرس تی وی بامداد فردا ۲۹ مهر مناظره نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا را به طور زنده پخش می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال مخاطبان از پخش مناظره های انتخاباتی آمریکا، سومین مناظره دو نامزد رقیب در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا به صورت زنده از شبکه های خبر، العالم و پرس تی وی پخش خواهد شد.

این مناظره فردا پنجشنبه ۲۹ مهر حدود ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران برگزار خواهد شد و مخاطبان شبکه خبر می توانند آن را با ترجمه همزمان از این شبکه دریافت کنند. شبکه های پرس تی وی و العالم نیز که مخاطبان بسیاری در سراسر جهان دارند، فردا این مناظره را مستقیم پخش خواهند کرد.

رسانه ملی دو مناظره پیشین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نیز به طور زنده پخش کرد.

کد مطلب 3800243
عطیه موذن

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    نظرات

    • مررررگ برآمریکا ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
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      عاااالیه

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